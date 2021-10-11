Анатолий Вассерман вошел во фракцию «эсеров» в Госдуме

Известный телеведущий, публицист Анатолий Вассерман, избравшийся в Госдуму по одномандатному округу, включен во фракцию «Справедливая Россия – За правду». Об этом сообщил лидер «эсеров» Сергей Миронов.

«7 октября этого года от него поступило заявление с просьбой принять его в состав нашей фракции. Как вы знаете, он избирался по Преображенскому одномандатному избирательному округу № 205 города Москвы. Мы сознательно не выдвигали кандидата от нашей партии по этому округу, рассчитывая, что Анатолий станет депутатом. Ждали его в нашей фракции, и я очень рад, что он написал такое заявление», – отметил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Лидер «эсеров» уточнил, что предложение о включение Вассермана в состав фракции поддержано его однопартийцами.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.10.21

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