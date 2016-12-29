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Публикации за 29.12.16

Михаил Ремизов: Россия перед угрозой дестабилизации / … состояние экономики и внешняя политика внушают опасения

Михаил Ремизов: Россия перед угрозой дестабилизации … состояние экономики и внешняя политика внушают опасения

В 2017 году в связи со столетием Октябрьской революции могут быть актуализированы конфликты в российском обществе. Наряду с экономической стагнацией, застойным характером бедности и нарастанием угрозы распространения террористических организаций это является главными поводами для беспокойства в будущем году. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Эксперт отметил, что в вопросе национальной безопасности на первое место нужно поставить риски, связанные с вовлеченностью России в сирийский конфликт.

«Здесь возможны самые разные сюрпризы. Против нас действуют региональные игроки. Даже если вынести за скобки вопрос о Турции, хотя ее позиция скрыта – в Турции много разных сил, которые могут нанести удар, как мы увидели. Есть еще монархии Персидского залива, обладающие определенной инфраструктурой среди исламистского актива. В целом, конечно, пока эта вовлеченность в конфликт сохраняется, возможность каких-то ударов нужно иметь в виду», – считает Ремизов.

По его мнению, сейчас в России отчетливо проявляется тенденция «формирования и развития исламистских сообществ». «Они далеко не всегда непосредственно занимаются диверсионно-террористической деятельностью. Угрозы диверсионно-террористического характера спецслужбы парируют достаточно эффективно. А вот угрозы с распространением соответствующих настроений и с распространением контингента, прежде всего, иммигрантов республик Центральной Азии, которые становятся средой для вербовки, скорее нарастают, чем снижаются. В этом отношении нет оперативной работы спецслужб, ее недостаточно», – обратил внимание Ремизов.

В то же время, по его оценке, во внешней политике ситуация складывается достаточно благоприятно. «Открывается окно возможностей с точки зрения формирования новой повестки диалога с США и Францией после выборов президента. Здесь можно говорить о том, что риском является наша неспособность использовать это окно возможностей: не использовать хорошие шансы – это пусть не угроза, но некий риск», – сказал Ремизов.

Внутренняя ситуация в стране, как отметил эксперт, неоднозначная. В экономике, несмотря на то, что удалось избежать «панических настроений и эффектов» после кризиса и девальвации конца 2014 года, на данный момент не видно предпосылок для роста.

«Мы оказались в ловушке длительной стагнации, из которой наше правительство и финансовые власти явно нас выводить не собираются. Это нельзя назвать острой угрозой, это тенденция к усилению отставания, потому что среднемировые темпы роста существенно превышают те показатели, которые есть у нас и которые будут», – подчеркнул Ремизов.

При этом, эксперт выразил уверенность в том, что потенциальные риски несет в себе и 100-летняя годовщина Октябрьской революции. «Я имею в виду не революционные риски как таковые, а риски актуализации сюжетов и конфликтов. Условные «белые» и «красные» в последнее время испытывают друг по отношению к другу настоящую ожесточенность. Эта ожесточенность, безусловно, передает невротический фон в нашу культурную и общественно-политическую жизнь», – констатировал эксперт и добавил, что такое «доигрывание старых гражданских войн» – ни что иное как проявление общественного невроза.

В социальном плане, считает Ремизов, общественное недовольство также может вызвать нарастание «застойной» бедности.

«Вот уже больше двух лет у нас снижается реальный уровень доходов населения, разрастается зона бедности. Бедность начинает приобретать застойный характер – наследоваться в поколениях и фиксироваться как социальный статус для детей и внуков. Это длинный тренд к наращиванию отсталости. Я не думаю, что в 2017 году что-то изменится», – прогнозирует Ремизов.

На внутренней политической арене, как считает эксперт, нет оснований для серьезных опасений, хотя нельзя отрицать наличие некой неопределенности. «В данном случае я говорю не об угрозах, а об ожиданиях, тесно связанных с формированием повестки 2018 года на президентских выборах. Наверное, здесь пока существует много самых разных возможностей, с точки зрения выбора именно повестки, основных акцентов этой кампании. Не решена и основная интрига, участвует ли президент Путин в этих выборах, но с высокой вероятностью это ожидается. Здесь нельзя сказать, что актуализированы какие-то опасения, скорее просто существует некая неопределенность», – заключил Ремизов.

Москва, Мария Вяткина

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