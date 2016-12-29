Олег Матвейчев: 2017 год будет лучше, чем 2016-й / … опасаться нужно только одного – удачного покушения на Путина

Публикации за 29.12.16

2017 год для России будет спокойнее и лучше, чем 2016-й, считает известный политтехнолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. В интервью РИА «Новый День» эксперт, однако, отметил, что от техногенных катастроф и терактов не застрахован никто, а самой страшной катастрофой для страны может стать возможное удачное покушение на президента РФ Владимира Путина.

«Экономических и политических рисков – нет. 2017 год пройдет не хуже, чем 2016 год. Государство у нас имеет все запасы прочности, чтобы не было никаких экономических и социальных катастроф. Грубо говоря, если с Россией что-то случится, то с остальными 180 странами, в которых ситуация гораздо хуже, у которых нет наших золотовалютных резервов, с ними тогда что? Конец, полный ад?» – сказал эксперт.

Матвейчев пояснил, что Россия гораздо лучше подготовлена к «большому миру», к мировым и внутренним кризисам, чем большинство государств.

Во внешней политике эксперт также прогнозирует стабильность и отсутствие серьезных рисков. «Трамп точно не будет первый год портить отношения, ему это не надо. Он как минимум год будет демонстрировать всяческое дружелюбие, а может не только демонстрировать, а реально что-то делать», – уверен политолог.

«Внутриполитическая стабильность у нас тоже в норме, и нет ни одной силы или человека, которая может ее нарушить. Ничего страшного в 2017 году не произойдет, скорее всего, он будет лучше, чем 2016-й», – продолжил Матвейчев.

С другой стороны, по мнению эксперта, к действительно страшным последствиям может привести удачное покушение на Путина. «Такие риски распространяются на все года. Это будет катастрофическая вещь для страны», – подчеркнул политолог.

Вместе с тем Матвейчев добавил, что от таких событий, как теракты и крушения самолетов, не застрахован никто. «Понятно, что мы не застрахованы от летных катастроф, от техногенных катастроф, возможно, будут теракты: мы видим сейчас весь мир, вся Европа содрогается от терактов», – сказал эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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