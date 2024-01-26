«Мир убьет Украину точно так же, как и война»: у киевского режима нет шансов

В ближайшее время Россию ожидает шквал фейков с попытками повторить революционные события 1917 и 1991 годов, а Украине грозит дефрагментация с возможным появлением всевозможных «батек Махно», считает политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его оценке, в любом случае у киевского режима нет шансов на выживание даже после заключения мирного договора с Москвой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Ситуация неравновесная. Она характеризуется тем, что, как мы знаем из синергетики, от пролетающей мимо бабочки, от взмаха ее крыла, от какой-то случайности, может зависеть дальнейшее развитие ситуации. И происходит действительно шквал каких-то событий, которые буквально как лавина обрушиваются. Это может и в военном плане произойти, и в экономическом и так далее», – пояснил Матвейчев.

Политолог обратил внимание, что конфликт на Украине очень похож на Первую мировую войну – так называемую позиционную и «вечную», и её итог будет зависеть от необратимых изменений в ряде недружественных России стран. «Та война закончилась не тем, что кто-то совершил какой-то военный прорыв, неожиданный обходной маневр. Она закончилась обрушением фронта, Брестским миром, когда потенциально побежденный участник этой войны – Германия и весь её блок, оказался неожиданно для себя победителем. То есть, абсурдная абсолютно ситуация, но русские победили сами себя в Февральской революции 1917 года», – отметил он.

«Судьба победы наших будущих гарнизонов – а они, безусловно, там (на Украине) будут стоять и, может, гораздо западнее – может решиться не на поле боя, а в ситуации, когда произойдут необратимые изменения в одной или нескольких странах. Сейчас украинцы делают всё, чтобы у нас сделать что-то вроде 1917 или 1991 года, Скрипали покажутся игрушкой и конфеткой по сравнению с тем, что нас ждет. Будет очень много провокаций – ещё в конце лета предупреждал – на национальной почве, потому что стали они вкладывать в межнациональную рознь, и мы увидели Дагестан, Башкирию, Якутию. И это не последние истории. Будет много других вещей международного характера. Они будут пытаться сделать у нас что-то типа майдана, рассогласований и так далее. Ничего у них все равно не получится. Консолидация российского общества и прививки, через которые мы прошли – мы увидели, как могут нас раскачивать и большинство общества не хочет этого делать. Думаю, что мы пройдем всё-таки выборы и с победой Владимира Владимировича Путина у них отнимем все шансы на какие-то майданы», – подчеркнул Матвейчев.

При этом политолог обратил внимание, что гигантский кризис в США и Европе не позволит Западу оказывать большую помощь киевскому режиму. «Почему, собственно, мы влезли в эту позиционную войну? Военная помощь Украине ненамного, но превысила военный бюджет России. Поэтому так долго агония киевского режима тянется. И второе – экономическая помощь. На сегодняшний момент консолидированный бюджет Украины на 60% зависит от вливаний извне. Следовательно, любое прекращение помощи означает, что экономика Украины, социальная сфера, пенсии, пособия и так далее сможет просуществовать не более чем полгода. Даже уменьшение вливаний – это всего лишь оттягивание агонии», – констатировал он.

Как считает эксперт, шансов выжить у нынешней Украины нет. «Дальше схлопывание ситуации, которое может совершенно по-разному происходить – могут быть различные волнения, отделения регионов. Скорее всего, все придет к тому, к чему Украина привыкла, – дефрагментация регионов, возникновение всевозможных Махно, Ангелов и тому подобных «батек», которые будут держать отдельные регионы, опираясь на какую-то военную силу, остатки армии… А потом они будут продавать эти территории», – отметил он.

«Скорее всего, такая дефрагментация может произойти на Украине в 2024 году. Она вообще неизбежна. Причем, к этой цели ведут как военные успехи, так и так называемый мир. Если на каких-то условиях какой-то мирный договор будет подписан, это просто будет означать, что ровно через месяц Украину наводнит полмиллиона демобилизованных, перед которыми нужно нести социальные обязательства. Плюс к этому нужно отменять военное положение и объявлять выборы. Ну а после этого, в любом случае, там всё, как всегда, выйдет из правового поля. В этом смысле мир убьет Украину точно так же, как и война. Шансов у нее нет», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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