«Будут торпедировать»: Россию ожидает неспокойный год с провокациями и русофобскими шоу

Для России будущий 2024 год будет насыщенным каверзными русофобскими шоу и провокациями Запада в попытках повлиять на президентские выборы, считает депутат Госдумы от «Единой России», политолог Олег Матвейчев. По его оценке, главным итогом уходящего года стало устранение ура-патриотического майдана. Такое мнение парламентарий высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Впереди у нас трудный, но прямой путь к победе – не скоро, но она будет. А то, что именно в 2023 году эта (ура-патриотическая) угроза над нами исчезла, этот дамоклов меч, который над нами висел, раковая опухоль, которая росла внутри страны, но рано прыгнула и сама себя сгубила – вот это самый главный итог уходящего года», – отметил Матвейчев, говоря о «марше справедливости» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам депутата, «эта внутренняя угроза была очень сильной и реально могла Россию разрушить изнутри».

Политолог обратил внимание, что в связи с президентскими выборами в России стоит ожидать всевозможных провокаций со стороны Запада, но «смертельно угрожающего нас ничего в будущем году не ожидает».

«Понятно, что будут серьезные очень провокации в отношении России. Будут обвинять, и не хуже Скрипалей какие-нибудь дела раскручивать против России. Каверзные очень политтехнологи-англосаксы, и поэтому будет масса каких-то постановочных русофобских шоу. Будут они пытаться торпедировать и наши выборы, как-то их срывать, но ничего у них не получится. Таких сил, чтобы действительно реально вмешаться, повлиять и здесь у нас вызвать действительно серьезные события, им не по силам. Всё, во что они могли вложиться всерьез, они вложились. Сотни миллиардов долларов вложили в Украину, и все это должно было, по их мнению, нас торпедировать, но видно, что это все сдувается. А сейчас им (в США) не до вкладывания в нас. У них свои выборы на носу. Поэтому гигантских угроз для нас каких-то серьезных не существует», – подчеркнул Матвейчев.

По его мнению, с экономической точки зрения Запад не способен существенно повлиять на ситуацию внутри России. «Нет никаких шансов на то, что, к примеру, упадет цена на нефть или еще что-то. Наоборот, и Саудовская Аравия сократила добычу, что способствует увеличению цен на нефть, и проблемы в Персидском заливе, которые приводят к тому, что цена на нефть, скорее всего, поднимется. Неважно, если там не будет военной американской операции, значит – там хуситы будут продолжать долбать танкеры и они будут ходить в обход. А это значит, что мировая цена на «черное золото» поднимается. Если там будет венная американская операция, значит – цены ещё поднимутся. Это опять-таки в нашу пользу», – констатировал он.

«Год будет неспокойный. Когда двое выборов – наши и американские – будут сотрясать мир, понятно, что чего только ни будет. Но экзистенциальной угрозы нет – такой, чтобы нашему существованию – или мы изнутри сами расколемся, или нас кто-то расколет. Этого не будет в 2024 году», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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