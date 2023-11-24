«Мы используем все идеологии…» – депутат Госдумы от «ЕР» о предложении Бастрыкина изменить Конституцию

Патриотизм и следование интересам собственного государства с использованием всей палитры существующих идеологий является главным условием устойчивого развития. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев, комментируя предложение главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о необходимости внести в Конституцию положение о государственной идеологии.

«Бастрыкин, когда говорит о том, что изменения в Конституцию надо вносить, он прав. Мы в Конституцию и так вносим изменения, например, в связи с новыми регионами. Постоянно её совершенствуем. Хотя, конечно, Основной закон не надо сильно часто подвергать ревизии, но, тем не менее, нужно, чтобы он тоже был в согласии с жизнью», – отметил Матвейчев.

При этом парламентарий назвал «очень дискуссионным» утверждение Бастрыкина о необходимости внести в Конституцию государственную идеологию. «Основной аргумент против государственной идеологии – это аргумент вовсе не то, что у нас когда-то убрали этот пункт просто в пику коммунистической идеологии, которая была в СССР зафиксирована. Основной аргумент состоит в том, что государство и его руководство должны руководствоваться в своих действиях широким спектром самых различных так сказать рецептов, которые могут давать разные идеологии. Иногда действия могут быть из арсенала либералов, в чем-то – из арсенала левых, из богатого арсенала консерваторов можно использовать. Когда мы сужаем спектр, мы сами себя можем ограничивать в действиях, и таким образом не всегда, что называется, адекватно на что-то реагировать. Не надо государство в действиях ограничивать», – полагает Матвейчев.

«Как правильно сказал президент Владимир Путин, главной идеологией является наш патриотизм. А патриотизм – это следование интересам собственного государства, прежде всего, чем, собственно, президент и руководствуется. А эти интересы могут иногда предполагать, что где-то мы говорим на либеральном языке… У нас в действиях есть много из арсенала и левых, и консерваторов, и так далее», – подчеркнул депутат.

Как пояснил Матвейчев, ярким примером губительности гегемонии одной идеологии являются Украина, Молдавия, Армения и Аргентина. «Посмотрите на Молдавию, Украину, Армению, или сейчас видим Аргентину, когда пришел идеолог к власти. Вопреки собственным интересам, интересам своих стран руководители этих государств, движимые определенной идеологией, приносят огромные беды для своих народов. Вот например – когда мы едем на машине, мы должны руководствоваться тем, что у нас где-то на дороге знак какой-то стоит, где-то яма, где-то поворот и так далее, и водитель каждый раз реагирует и на то, что вокруг какие-то машины едут… Если водитель будет реагировать, движимый какой-то идеологией, ценностями и прочее, не обращая внимания на знаки и дорожные препятствия, то он уже не будет адекватным водителем, и его пассажиры не будут в безопасности», – подчеркнул он.

«Следование интересам собственного государства – вот, собственно, это и есть наша идеология. У нас в Конституции написано, что нет господствующей идеологии в государстве, но это не значит, что мы запретили все идеологии. Мы их все используем. У нас богатая палитра, и этой палитрой мы можем довольно широко пользоваться», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

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