Есть все условия: депутат Госдумы Матвейчев пригласил европейских фермеров в Россию

Депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил с обращением к европейским фермерам, которые в настоящее время проводят массовые забастовки в государствах ЕС, с предложением переезжать в Россию заниматься развитием сельского хозяйства.

«Мы видим, что бастуют фермеры по всей Европе. Немецкие фермеры перегородили практически всю Германию, тоже самое – во Франции, в Польше. В этой связи хотелось бы к ним обратиться, чтобы они переезжали к нам в Россию заниматься сельским хозяйством, потому что здесь условия для их деятельности гораздо лучше», – сказал парламентарий в комментарии РИА «Новый День».

Матвейчев обратил внимание, что в России земли сельхозназначения во многих случаях раздаются бесплатно при условии ведения хозяйственной деятельности. «В регионах России есть свои программы, когда таким образом можно взять землю, действует режим освобождения от налогов и другие льготы. Земля, что называется, дармовая. У нас есть масса заброшенных ферм, колхозов, которые можно брать и развивать», – пояснил он.

При этом, как отметил депутат, налоги на землю в России гораздо ниже, чем в Европе. «Разница с Европой, минимум, в 10 раз, если считать в среднем налоги на землю. Эта история крайне благоприятная», – уточнил он, добавив, что общая налоговая нагрузка сельхозпроизводителей в РФ ниже, чем в Европе, минимум в полтора-два раза, даже не считая российских федеральных и региональных льготных программ, грантов и субсидий.

Вместе с тем парламентарий отметил, что Россия обладает огромными запасами пресной воды и масштабным производством удобрений, которые необходимы для сельского хозяйства. «Россия – мировой кладезь, бассейн пресной воды... Мы продаем удобрения в Европу, и цена у нас ниже в два-три раза, чем там», – констатировал Матвейчев.

По его словам, у европейских фермеров в России не будет проблем с моторным топливом, которое также выгодно отличается по цене.

«Плюс – у нас нет евробюрократии. Фермерам там запрещено очень многое. В Европе очень много ограничений, в том числе экологических. Это не значит, что у нас можно беспределить. У нас тоже есть стандарты, но с европейскими нормами это всё не сравнить», – отметил депутат, обратив внимание, что те иностранные фермеры, которые уже переехали в Россию и начали работать, ощутили все преимущества.

«20 лет назад Россия была импортером сельскохозяйственной продукции и на 80% зависела от поставок извне. Сейчас мы на 95% обеспечиваем себя сами, а основными продуктами питания – на 80%. «Вниз» нас тянут ягоды фрукты, которые не растут в России. Но в то же время Россия является крупнейшим экспортером зерна, чего не было не только 20 лет назад, но и при Советском союзе», – подчеркнул депутат.

«Вообще, Россия – это «ноев ковчег» для человечества. Везде скоро будет плохо, кроме России. Поэтому – надо переезжать к нам не только фермерам, но и многим другим», – заключил Матвейчев.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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