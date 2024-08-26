Символ борьбы или предатель: эксперт раскрыл причины и последствия ареста основателя Telegram

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции может быть связан с президентскими выборами в США. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев. По его оценке, речь идет о попытке зачистки западного информационного пространства.

«Они (США) стремятся зачистить информационное пространство, поскольку готовят многочисленные фальсификации, как это было и в прошлый раз. Им не нужно, чтобы народ узнавал о правде и появились альтернативные каналы донесения информации. Поэтому такую мощную социальную сеть они решили прибрать к рукам», – пояснил эксперт.

Как считает Матвейчев, команда Дурова в любой момент может изменить пароли доступа и обеспечить дальнейшую работу Telegram, но возможны и другие сценарии развития событий. «Посмотрим, какой Дуров герой или не герой… Во французской тюрьме его или «сломают» и заставят отдать контроль над ресурсом в пользу западных спецслужб, перейти на «черную» сторону, или станет символом борьбы… Для всех наших бизнесменов это большой урок – быть непатриотом смертельно опасно», – подчеркнул он.

При этом политолог обратил внимание, что Дуров уже однажды «наступил на грабли» в США. «Вместо того, чтобы срочно уехать в Россию, он продолжал корчить из себя гражданина мира и получать паспорта других стран, виды на жительство и так далее… Никаких граждан мира не бывает. Всегда правят государства – так есть, так было и так будет. Все эти фантастические истории про то, что Интернет – он международный, и есть транснациональные корпорации, и что им можно не подчиняться никаким законам – всё это «розовые сопли», которые рассказывали для лохов. К сожалению, многие попались. Дуров попался уже не первый раз», – констатировал Матвейчев.

Москва, Анастасия Смирнова

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