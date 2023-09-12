Депутат Госдумы назвал главные особенности ЕДГ-2023

Консолидация россиян вокруг флага стала главным итогом прошедших региональных выборов, и этот консенсус сохранится в ходе предстоящей президентской кампании. Такое мнение высказал депутат Госдумы от «Единой России», политолог Олег Матвейчев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, среди парламентских партий неожиданный результат преподнесла ЛДПР, а КПРФ и «Справедливая Россия – За правду» понесли потери.

«Главный победитель этих выборов, безусловно, партия «Единая Россия»… Другим серьезным победителем, серьезно улучшившим свой результат, стала партия ЛДПР, что совершенно неожиданно. Мы знаем, что политологи пророчили умирание этой партии в связи с кончиной ее лидера – яркого, харизматичного Владимира Вольфовича Жириновского. Тем не менее, оказалось, что партия не только живет, но и побеждает – с ней все в порядке и слухи о ее смерти преувеличены. Неплохой результат у «Новых людей». Они тоже не выбывают из борьбы, как пророчили некоторые политологи, а закрепляются, получают кое-где довольно серьезные результаты. И можно говорить о том, что партия состоялась и нормальный полноправный член политической системы», – пояснил Матвейчев.

При этом парламентарий обратил внимание на «сплошные потери» у «эсеров» и КПРФ. «Теперь в нескольких заксобраниях они вообще не представлены, а где-то серьезно снизили свое представительство – люди за ними не идут. Объясняется это просто – основная повестка все-таки это СВО и патриотическая повестка дня, которая ведет к консолидации общества вокруг власти и, соответственно, партии власти. И все остальные, кто заявляет какую-то альтернативную повестку, скажем, социальную повестку, как у КПРФ и «эсеров», которые пытались педалировать традиционно свои социальные вопросы, они, что называется, оказались немножко не актуальными в этом сезоне. В связи с этим такой результат», – полагает он.

«Кстати прогнозы некоторых политологов о том, что СВО людям надоела, приелась, что произошла рутинизация, что некий общественный консенсус распадается вокруг СВО – все такие пророчества политологов не подтвердились. Ничего не распадается, а наоборот усиливается. И мы думаем, что этот консенсус, конечно, сохранится до президентских выборов. Можно смело говорить, что вот эти выборы были своего рода репетицией перед президентскими выборами. Это самый главный результат – консолидация вокруг флага. Это самое важное, что нужно сказать о результатах этих выборов», – подчеркнул Матвейчев.

Среди других важных итогов прошедшего выборов Матвейчев отметил активное голосование жителей новых территорий, которые подтвердили свое желание «быть частью России и российского политического процесса».

«Следующий момент – это то, что трехдневное голосование из чрезвычайного варианта, который был введен во время ковида, стало практически нормой и останется нормой. Теперь уже основной аргумент за то, что трехдневное голосование людям удобно. Более 75% избирателей выступают за него. У нас лидер одной из партий заявил, что трехдневное голосование нужно убирать, дескать, эпидемии нет и нужно возвращаться к прежним нормам, но нужно сказать, что в данном случае, человек просто пытается неудачи, провалы, некую политическую несостоятельность свою пытаться спрятать, обвинить в этом трехдневное голосование… И, конечно, то, что расширяется дистанционное электронное голосование на этих выборах – это тоже одно из частей кампании», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

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