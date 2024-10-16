Украина рухнет через три месяца: Зеленский перекладывает на Запад ответственность за свое неизбежное поражение

Президент Украины Владимир Зеленский, который презентовал сегодня в Верховной Раде так называемый «план победы» над Россией, на самом деле таким образом пытается уйти от ответственности за свое неизбежное поражение. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.

Эксперт обратил внимание, что в СМИ озвучивается срок в три месяца, за которые якобы союзники Киева должны начать действовать, но на самом деле ситуация выглядит иначе. «Три месяца, по расчетам Зеленского и его штаба, – это реальный срок, который формально может продержаться Украина в нынешних условиях. После этого фронт рухнет, и всю ответственность Зеленский собирается перенести на страны Запада», – пояснил Матвейчев.

«План Зеленского нереален, никто из западных стран его выполнять не будет. В данном случае Зеленский хочет перенести ответственность на НАТО за свое поражение, которое произойдет в ближайшие три месяца», – подчеркнул эксперт.

Напомним, в октябре Зеленский посетил Берлин, Лондон, Париж и Рим, чтобы представить ключевым партнерам свой план, но пока никто из них не подал каких-либо знаков о том, что готов поддержать украинскую инициативу. По данным западной прессы, некоторые союзники обеспокоены жёстким сроком, установленным Зеленским, – он дал им время до конца года на принятие основных положений «плана победы» над Россией, которые предполагают, в том числе, включение Украины в НАТО и размещение на ее территории неядерных средств сдерживания.

Москва, Анастасия Смирнова

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