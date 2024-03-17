«Нас ждут победы, о которых мы даже не подозреваем» – депутат Госдумы о выборах главы государства

Высокая явка на президентских выборах показывает, что Россия голосует за свою уникальную идентичность и цивилизацию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России», политолог Олег Матвейчев в ходе политического онлайн-марафона «Ночь выборов». По его оценке, перспективы у России более грандиозные, чем может сейчас казаться.

«Эти выборы были уникальными по своей консолидации. Но это не просто ответ на провокации, которые сейчас мы наблюдали на избирательных участках или в отношении Белгородской, Курской областей. Это ответ на цивилизационный вызов. Россия голосовала за свою уникальную цивилизационную идентичность и за свое будущее. То есть это нечто более исторически значимое и серьезное, чем ситуативная политическая борьба», – считает Матвейчев.

По его мнению, у россиян возникло понимание лживой сущности Запада. «В свое время (Ричард) Ченслер, мореход, который прибыл первым из англичан на территорию России (в 1553 году), после возвращения в Лондон сказал, что русские не знают своей силы. На самом деле, его потрясла Москва, которая была больше Лондона, потрясла Россия, народ, цивилизация. И сейчас тот период, когда русские свою силу узнают. А еще могу добавить фразу из фильма, когда герой – американский военный – говорит: мы не выиграли у русских войну, мы их обманули, а когда они узнают, что их обманули, тогда берегитесь. Русские поняли, что их обманули. Теперь их никто не обманет. И перед нами разворачиваются огромные горизонты», – подчеркнул парламентарий.

«Этот выбор, что мы сделали, это не просто способ отстоять какие-то свои границы, защитить некую свою идентичность даже, в том числе. В Китае была такая популярная книга – «Китай может сказать нет». Вот у нас что-то и типа этого – сказать нет Западу. На самом деле в мире идут такие перемены, которых мы даже не подозреваем. И нас ждут победы, о которых мы даже не подозреваем. То есть перспективы более грандиозные, чем нам отсюда из 2024 года может казаться», – заключил Матвейчев.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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