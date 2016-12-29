Андрей Максимов: В год 100-летия революции в России возможно возрождение левых идей в радикальной форме

Публикации за 29.12.16

В год столетия Октябрьской революции большим риском для России может оказаться возрождение левых идей в радикальной форме на фоне падения уровня жизни в России, считает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. В интервью РИА «Новый День» он также обратил внимание и на ряд других проблем, которые грозят обострением в 2017 году.

«У нас годовщина Октябрьской социалистической революции, которая была в значительной степени революцией патерналистов против аристократии и элитарного общества. То есть, первым и самым знаковым риском является возрождение левых идей , возможно в самой радикальной форме ввиду того, что падение уровня жизни достаточно значительно было последние два года», – сказал Максимов.

При этом он обратил внимание, что восстановление уровня жизни многие не ощутили и, возможно, не ощутят, так как состояние бюджета и состояние экономики «оставляет желать лучшего».

«Люди могут терпеть год, два, а на третьем году уже может быть и … плюс пропаганда, связанная с годовщиной революции, – это все может в значительной степени повлиять на расшатывание социально-политической системы», – подчеркнул эксперт.

Максимов также подчеркнул, что ситуация может обостриться с понижением цен на нефть, так как российская экономика во многом зависит именно от этого. «Разбалансировка мирового нефтяного рынка, что вызовет опять проблемы с нашим бюджетом и, соответственно, со всеми социальными программами и так далее», – пояснил эксперт.

Он также отметил, что большая проблема существует в виде системного кризиса самоуправления. «Сейчас значительная часть губернаторов пошла на так называемую вторую муниципальную реформу, хотя закона федерального нет», – продолжил Максимов и добавил, что ряд губернаторов пытается отказаться от некоторых положений этого закона. «То есть, частично от него отказались на федеральном уровне – уже нет выборности глав муниципалитетов, хотя на самом деле президент этого не требовал, не говорил это в своем послании. Тем не менее, все ссылаются на что-то «несказанное» президентом и на основании этого в значительной части регионов муниципалитеты уже не возглавляются выбранными главами», – обратил внимание Максимов.

По его словам, в результате такой реформы будут ликвидированы мелкие муниципалитеты городских и сельских поселений, что несет в себе вполне определенные риски. «В этом случае власть становится еще более далекой от жителей. И система назначения администраторов не всегда показывает свою эффективность», – подчеркнул эксперт.

Максимов также считает, что главы муниципалитетов, которые попадут под сокращение, просто так свои должности покидать откажутся. «Возможность конфликта между ликвидируемыми главами муниципалитетов, депутатами муниципального уровня и региональными властями может сработать как детонатор политических конфликтов. Возможно, не стоило бы сейчас этим заниматься, потому что сейчас не самая спокойная социально-экономическая ситуация в стране, чтобы параллельно значительное количество людей провоцировать на какие-то радикальные действия в защиту своего социального статуса», – отметил Максимов.

«Депутат, даже сельского уровня или глава сельского поселения – это все же высокий статус», – добавил он.

На фоне возможных внутренних противоречий в стране, Максимов также не отрицает и вероятность внешних рисков.

«С внешними проблемами вопрос только один, насколько избранный президент США будет последователен в отношении своих заявленных планов и на поиск союзника в виде России. Если он останется последовательным, давление на нас уменьшится. Но говорить о том, что сразу все будет хорошо, я бы не стал», – прогнозирует эксперт.

«Когда достаточно регулярно вводятся новые санкции и назначаются новые чиновники, которые становятся невыездными – это не самая благотворная среду для развития бизнеса, экономики и всего прочего», – обратил внимание Максимов.

По его оценке, в отношениях между Москвой и Киевом может сохраниться напряженность до завершения строительства новых газопроводов в Европу в обход Украины. До этого времени Украина наверняка останется инструментом давления на Россию.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.12.16

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