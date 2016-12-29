Алексей Мухин назвал главные риски для России в 2017 году / … среди них оказался и новый президент США – Дональд Трамп

Публикации за 29.12.16

Одним из главных рисков 2017 году генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает социально-экономическую и политическую нестабильность. Об этом он сказал в интервью РИА «Новый День».

По его мнению, в 2017 году социальный статус граждан России может быть нестабильным, так как экономика России сейчас переживает не лучшие времена. «Вполне вероятно, что правительство не сможет гарантировать выполнение социальных обязательств, что, безусловно, будет риском и фактором нестабильности», – сказал эксперт.

«Среди внутриполитических рисков – безусловно, экономическое развитие, девальвация рубля», – добавил Мухин.

При этом эксперт отметил, власть в России, несмотря на возможные противоречия, держится довольно крепко и, что еще важнее, ощущает поддержку народа.

«После реализации террористических угроз россияне ведут себя, по мнению иностранных наблюдателей, иррационально – начинают больше поддерживать власть», – констатировал политолог.

Мухин также подчеркнул, что угрозы для России в 2017 году могут прийти и извне. «Внешние риски: Трамп, Китай, Европейский союз, Ливия, Сирия, Ирак», – считает он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.12.16

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