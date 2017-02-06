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Общество

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Публикации за 06.02.17

Опрос: четверть россиян экономят на колбасе
Картина Васи Ложкина

Опрос: четверть россиян экономят на колбасе

Четверть россиян сегодня экономят на покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов. По сравнению с декабрем 2016 года этот показатель снизился на 3%. Не тратить лишнее на мясо и птицу стараются 28%. Опрос проводила компания «инФОМ», его результаты опубликованы на сайте .

22% опрошенных экономят на фруктах и овощах, 15% – на кафе и ресторанах, 14% – на кондитерских изделиях 12% – на лекарствах. Из непродовольственных товаров 24% участников опроса чаще всего отказываются от покупки дорогой одежды и обуви.

57% заявили, что им приходилось экономить, 38% признались, что за последний год стали экономить больше, чем раньше.

Вместе с тем 23% респондентов считают, что в течение следующих 12 месяцев их материальное положение улучшится – и это максимальное значение за всю историю наблюдений. Также 23% назвали настоящее время подходящим для сбережений.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 06.02.17

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