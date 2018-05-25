Вы неправильно поняли: Силуанов анонсировал изменение налогов

Министр финансов России Антон Силуанов пояснил свои слова о том, что налоги не будут меняться в течение шести лет. На самом деле будут, его высказывание о настройке налоговой системы просто неправильно поняли.

Уточняющий комментарий вице-премьер озвучил во время делового завтрака «Сбербанка» на петербургском экономическом форуме. По его словам, правительство дошлифовывает предложения по изменениям налоговой системы. «Они (налоги – прим. ред.) изменятся, мы перенастроим налоговую систему, а вот затем шесть лет они уже не будут меняться», – объяснил Силуанов. «Здесь будут с одной стороны и снижение сложных налогов в виде прямых налогов, но будут изменения и по другим частям», – добавил министр.

Накануне глава Минфина заявил, что в ближайшие шесть лет правительство не намерено менять налоговый режим. «Государство что должно сделать? Создать стабильные условия, в первую очередь, это налоги. Да, и мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода, следующего цикла, мы не будем менять налоги», – сказал Силуанов.

Сегодня министр уточнил, что планируется завершить налоговый маневр в нефтяной сфере. Уже принято решение о снижении акцизов на продукты нефтепереработки с 1 июля. Впрочем, основные налоги меняться все же не будут, отметил вице-премьер.

Суть налогового маневра состоит в повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снижении экспортных пошлин. По данным источников «Ведомостей», в конце апреля президент России Владимир Путин одобрил изменения. Условия и сроки завершения маневра еще будут обсуждаться в правительстве, сообщили собеседники издания. Предварительно, экспортную пошлину будут снижать ежегодно на 5 п.п. и к 2024 году доведут ее до нуля, соразмерно повышая НДПИ.

Решающим аргументом о необходимости завершить налоговый маневр стал недостаток финансирования новых майских указов президента. Минфин оценил расходы в 25 трлн рублей, из которых 8 трлн еще предстоит найти. Рост НДПИ даст бюджету от 1 трлн до 1,6 трлн рублей в зависимости от цен на нефть.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.05.18

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