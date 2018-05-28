НДС может вырасти до 20%: без повышения налогов указ Путина не выполнить

Правительству России нужно найти 8 трлн рублей на выполнение нового майского указа президента Владимира Путина. Озвученные ранее меры – размещение облигаций федерального займа и налоговый маневр в нефтяной отрасли – принесут только половину нужной суммы, остальное придется добирать с населения через повышение пенсионного возраста и рост налоговой нагрузки.

Власти вернулись к обсуждению повышения налога на добавленную стоимость. Если ранее мера рассматривалась вместе со снижением ставки страховых взносов (маневр должен был обелить экономику и принести бюджету дополнительные 500 млрд рублей), то сейчас речь идет только о росте НДС до 20%, пишут «Ведомости» со слов чиновников, знакомых с ходом обсуждения. По предварительным оценкам, в результате за шесть лет бюджет может получить около 2 трлн рублей.

Повышение НДС без снижения страховых взносов – обычный обман, говорят собеседники издания. Рост налога напрямую ударит по карманам россиян. Бизнес, узнав об увеличении налоговой нагрузки, тут же поднимет цены. По оценкам экспертов, рост НДС на 2 п. п. ускорит рост цен на 0,8-1 п. п., что, впрочем, не страшно в условиях низкой инфляции (2,4% в апреле в годовом выражении).

Негативно скажется на потреблении не только рост стоимости товаров, но и отмена льготной ставки НДС в 10%. В настоящее время пониженным налогом облагаются продукты питания, детские товары, учебники книги и лекарства. В прошлом году льгота обошлась бюджету почти в 550 млрд руб. Отменив ее, государство изымет ресурсы у населения, которое пережило четырехлетнее падение доходов. При этом в указе президента ставится противоположная цель – добиться темпов роста российской экономики выше мировых. Однако если государство хочет стимулировать рост экономики, надо не отбирать у нее ресурсы, а давать, отмечают эксперты.

Впрочем, окончательное решение все еще не принято, судя по всему, в правительстве идут ожесточенные дискуссии. Иначе сложно объяснить, почему министр финансов Антон Силуанов сначала обещает не менять налоговую систему в течение шести лет, а на следующий день заявляет, что его неправильно поняли, и изменения все же грядут. Министр уточнил, что планируется завершить налоговый маневр в нефтяной сфере. Суть налогового маневра состоит в повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снижении экспортных пошлин. Эта мера позволит увеличить доходы бюджета на 1 трлн рублей.

Нет определенности и по реформе пенсионной системы, которая, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, может начаться уже в 2019 году. Правительство не может достичь согласия в вопросе, когда и на сколько повышать возраст выхода на пенсию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.05.18

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