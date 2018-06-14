«Будет слишком много негатива»: власти решили сохранить льготную ставку НДС

В правительстве РФ решили пока не отменять льготную 10-процентную ставку НДС для некоторых категорий товаров. Отметим, что сниженная ставка действует в отношении продуктов питания (кроме деликатесов), детских товаров, медикаментов и книг. В 2017 году льготный НДС обошелся федеральному бюджету в почти 550 млрд рублей, в 2018-2019 годах расходы вырастут соответственно до 600 и почти 650 млрд рублей.

О сохранении льготного НДС сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух неназванных федеральных чиновников. Как отметили источники, перед тем, как отменять льготную ставку, необходимо разработать и утвердить принять программу перехода на адресную социальную поддержку населения. Кроме того, по словам одного из них, в информационном пространстве и без этого будет «слишком много негативных новостей». Собеседник издания не пояснил, что он имел ввиду. Впрочем, другой источник объяснил, что отмена льготной ставки НДС откладывается из-за планируемых пенсионной и налоговой реформ.

Ранее Минфин предлагал заменить льготную ставку пособием для бедных. Решать, кому именно полагается прямая субсидия, власти собирались на основе единой системы учета домохозяйств, разработкой которой в данный момент занимается Федеральная налоговая служба.

По сведениям издания, уже сегодня в Госдуму может быть внесен проект закона об увеличении НДС с 18% до 20% с сохранением льготной ставки налога. Ранее сообщалось, что 14 июня ожидается поступление на рассмотрение депутатов законопроекта о повышении пенсионного возраста.

По данным газеты, за счет повышения НДС кабмин может получить до 2 трлн рублей в течение шести лет: эти деньги будут направлены на выполнение нового майского указа президента РФ Владимира Путина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.06.18

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