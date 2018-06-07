Путин назвал налоги, которые не будут повышать или вводить

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии выступил против повышения налога на доходы физических лиц путем введения прогрессивной шкалы НДФЛ .

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на экспертном уровне, во властных структурах, однако практика показывает, что люди с высоким доходом начинают скрывать деньги. «Фискальный доход нулевой, а шума много», – сказал Путин. Поэтому, по его словам, введение прогрессивной шкалы было признано неэффективным.

Также, по словам президента, было признано нецелесообразным введение налога с продаж. По его словам, такой сбор – это серьезная нагрузка на население, что в конечном итоге приведет к росту инфляции и увеличению бедности. Между тем, цель правительства, отметил президент, – уменьшение уровня бедности вдвое.

Путин добавил, что существуют другие предложения, касающиеся настройки налоговой системы с целью найти средства для выполнения задач, поставленных им в майском указе, которые обсуждаются в кабинете министров. «Давайте не будем забегать вперед», – сказал президент, добавив, что решения будут скоро объявлены. Путин при этом пообещал, что перераспределение в налоговой системе не сделают население беднее, а направлено на то, чтобы сократить бедность как минимум в два раза.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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