Голикова назвала срок начала пенсионной реформы

Реформа пенсионной системы в России может начаться уже в 2019 году. Об этом заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского экономического форума. По ее словам, о конкретных изменениях пока говорить рано – в правительстве РФ еще не определились окончательно.

«Пенсионная реформа это же не сиюминутная тема, какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то – будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», – цитирует Голикову РИА «Новости».

Накануне вице-премьер также отмечала, что по поводу возможного повышения пенсионного возраста в правительстве еще не выработано консолидированное решение. Со свой стороны первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заверял, что возврата к обязательной накопительной пенсионной системе не будет. Чтобы обеспечить достойную жизнь в преклонные годы, россияне должны сами копить средства на старость. Эти деньги, как рассчитывают власти, станут весомой прибавкой к страховой пенсии, выплачиваемой государством, но в том случае, если гражданин сможет на нее заработать. А для этого, по его словам, необходимо развивать в стране систему добровольных взносов.

По мнению Силуанова, добровольная накопительная пенсионная система обеспечит граждан «достойной пенсией», и вольет в экономику необходимые для ее роста длинные деньги.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.18

Ученые придумали затычки для желающих похудеть. / Вы неправильно поняли: Силуанов анонсировал изменение налогов. / Очередной крупный банк поплатился лицензией за вывод активов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»