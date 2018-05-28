Кабмин работает над вопросом повышения пенсионного возраста

Российское правительство рассматривает вопрос об этапах и скорости повышения пенсионного возраста, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. «Вопрос пенсионного возраста на повестке дня. Мы сейчас рассматриваем вопрос об этапах, скорости и так далее», – сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

«Действительно, мы видим, что нам надо повышать. Вопрос в том, что нам нужно повышать пенсии, задача, поставленная президентом, выше уровня инфляции. Нам нужно оказывать государственные услуги, во всяком случае нам нужно пополнять наш пенсионный фонд», – рассказал он.

«Мы сегодня говорили о том, что, если ничего не делать, то у нас на одного работающего будет приходиться два пенсионера. Это ужасная ситуация. Никакая структура финансовая этого не выдержит», – добавил Силуанов.

В свою очередь председатель правительства Дмитрий Медведев заявил ранее, что правительство в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста. Сегодня возраст выхода на пенсию по старости составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Как писал «Новый День», ранее вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского экономического форума заявила, что реформа пенсионной системы в России может начаться уже в 2019 году. По ее словам, о конкретных изменениях пока говорить рано – в правительстве РФ еще не определились окончательно.

«Пенсионная реформа это же не сиюминутная тема, какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то – будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее», – сказала Голикова.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.05.18

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