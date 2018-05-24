Силуанов о налогах: менять не будем, будем настраивать

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ближайшие шесть лет правительство не намерено менять налоговый режим. Однако «отдельные настройки» все же планируются.

Кабмин обсуждает настройку предстоящих реформ, в том числе в вопросах налогов, сообщил Силуанов в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Государство что должно сделать? Создать стабильные условия, в первую очередь, это налоги. Да, и мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода, следующего цикла, мы не будем менять налоги», – отметил глава Минфина.

По словам Силуанова, правительство работает над уменьшением тех налогов, которые негативно влияют на бизнес.

Кроме того, министр уточнил, что власти намерены упростить порядок взаимоотношений с государством представителей малого бизнеса, самозанятых, а также ИП, которые пока продолжают работать в тени.

Ранее Силуанов опроверг информацию о том, что правительство собирается повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В то же время, добавил министр, властям предстоит обсудить другие изменения в налоговой системе. Однако он отказался раскрыть суть решений, которые планируется принять.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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