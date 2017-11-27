Силуанов: Новый бюджет рассчитан с учетом ужесточения санкций

Новый бюджет РФ, в котором на протяжении трех лет запланировано сокращение дефицита, ослабит влияние возможного расширения санкций США. Такое заявление в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым заявил глава министерства финансов Антон Силуанов.

По его словам, бюджет был целенаправленно подготовлен с учетом возможного ухудшения ситуации с санкциями. Он также отметил, что расчетная цена барреля нефти заложена в размере $40 за баррель. Это министр объяснил не простым желанием сократить расходы и направить часть ресурсов с 2019 года в резерв. «Сейчас мы проводим взвешенную бюджетную политику, мы сокращаем дефицит, и наши коллеги на западе это видят… Взвешенная бюджетная политика – сдерживающий элемент по установлению каких-то санкций», – сказал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Глава ведомства пояснил, что строгие параметры бюджета на 2018-2020 годы позволяют выполнять обязательства государства и не допускать при этом разбалансировки бюджета даже в случае ухудшения ситуации. В кабмине допустили, что применение строгих параметров может обеспечить выход на бездефицитный бюджет на первичном уровне (в условиях постоянных цен на

Отметим, что трехлетний бюджет был подготовлен с учетом предстоящего в 2018 году объединения Резервного фонда и Фонда национального состояния на базе последнего. При этом власти рассчитывают, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета финансируется из ФНБ. За этот год из него в этих целях, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 трлн рублей. Далее ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления – 4,5 млрд рублей в 2019 году и 3,8 млрд рублей в 2020 году.

Доходы в предстоящие три года будут расти в номинальном выражении. В 2018 году они составят 15,258 трлн рублей, в 2019 году – 15,555 трлн, в 2020 году – 16,285 трлн. Расходы бюджета в этом периоде ожидаются на уровне 16,529 трлн, 16,374 трлн и 17,155 трлн. Дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,79% ВВП.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.11.17

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