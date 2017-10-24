Минфин отрицает планы по введению валютных ограничений в случае кризиса

Министерство финансов России не предлагало вводить валютные ограничения в случае кризиса. Об этом сообщили глава ведомства Антон Силуанов в кулуарах форума «Россия зовет!». По словам министра, письмо Минфина, направленное в кабмин, нацелено на либерализацию валютного законодательства.

«Это письмо Минфина в правительство, инициативное, совершенствовать законодательство. Там не предлагается введения валютных ограничений. Наоборот предлагается либерализовать валютное законодательство», – цитирует Силуанова RNS.

Ранее сегодня газета «Ведомости» сообщила, что Минфин предлагает отметить обязательный возврат экспортной выручки, а взамен, по задумке ведомства, правительство и Центробанк должны получить полномочия вводить жесткие валютные ограничения в случае наступления кризиса. Против инициативы Минфина выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. «Я выступаю против. Такие механизмы нам не потребуются ни в какой ситуации, – цитирует министра «Интерфакс». – У нас правильная макроэкономическая политика, у нас правильно выстроенные здесь институты, которые защищают стабильность финансового рынка, и никаких вот таких уловок здесь не нужно».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.17

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