«На всякий случай»: Минфин выступил за жесткое регулирование валютного рынка в кризис

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в докладе премьер-министру Дмитрию Медведеву предложил отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну. При этом министр финансов считает, что кабмин и Центробанк должны получить полномочия вводить жесткие валютные ограничения в случае наступления кризиса.

В настоящее время валютные операции между резидентами и нерезидентами могут проводиться без ограничений. Минфин выступает за введение экстренных мер «на всякий случай», пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника. Это делается для того, чтобы быть готовыми к повторению ситуации 2014 года, когда введение западных санкций резко обрушило курс рубля.

В частности, ведомство предлагает обязать экспортеров репатриировать деньги, продавать валюту, открывать отдельные счета для валютных операций и резервировать под них деньги, а также получать разрешения на покупку валюты. В то же время для либерализации валютного законодательства Минфин хочет отменить обязательный возврат экспортной выручки в страну.

Какая ситуация будет считаться кризисной настолько, что позволит прибегнуть к введению этих ограничений, пока обсуждается. Однако уже сейчас известно, что норма будет распространяться не только на россиян, но и тех, кто временно инвестирует в российские активы.

По словам экспертов, ужесточение правил валютных операций может отпугнуть иностранных инвесторов. Тем не менее, предлагаемые Минфином меры действительно помогут сохранить стабильным курс рубля, например, в случае введения новых антироссийских санкций.

Вероятно, речь идет о законе, которые подписал президент США Дональд Трамп в августе, пишет The Bell. Согласно документу в течение 180 дней американские чиновники должны проанализировать возможность расширения санкций на рынок российских деривативов и суверенный долг. Дело в том, что введение новых ограничительных мер создаст сильную напряженность на рынке облигаций. При этом в последний год много иностранцев их покупали из-за высокой доходности. Новые ограничительные меры Вашингтона могут повлечь резкий отток капитала из России и, как следствие, обрушить курс рубля.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила, что совещаний на эту тему не было. ЦБ информацию не прокомментировал, а представитель Минфина отказался обсуждать переписку Силуанова и Медведева.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.10.17

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