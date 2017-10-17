«Только рост»: за три года реальные пенсии в России уменьшатся на 2,7%

Пенсии российских граждан в ближайшие три года в реальном выражении уменьшатся на 2,7%, несмотря на индексацию пособий. Такие расчеты сегодня озвучила глава Счетной палаты (СП) РФ Татьяна Голикова. По оценке ее ведомства, это несет риски для роста отечественной экономики в целом, поскольку негативно влияет на такой значимый для динамики ВВП показатель, как потребительский спрос.

Выступая на заседании фракции «Единой России» в Госдуме, Голикова отметила, что такая оценка пенсий основывается на варианте макропрогноза Минфина.

«В прогнозе отмечается, что он (потребительский спрос в РФ) будет расти в 2019 году на 2,7%, в 2020 – на 2,5%. Антон Германович (Силуанов, глава Минфина) справедливо отметил все факторы, которые будут способствовать этому росту с точки зрения заработной платы и МРОТ», – обратила внимание глава Счетной палаты, слова которой цитирует «Прайм».

При этом Голикова добавила, что низкие в целом доходы населения несут риски для потребительского спроса, который является чувствительным фактором для роста ВВП.

Минфин заложил в свой проект средства на индексацию зарплат бюджетникам, а также увеличение МРОТа в России с 1 июля 2018 года до 80% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года – до 100%.

«Если оценивать эти показатели в реальном выражении за этот же трехлетний период, то они не являются такими существенными чтобы так серьёзно поддерживать потребительский спрос», – пояснила Голикова.

Согласно планам правительства, страховые пенсии в РФ будут индексироваться по уровню фактической инфляции предыдущего года, а с 1 января 2018 года их проиндексируют даже выше – на 3,7% при прогнозируемом уровне инфляции по итогам 2017 года в 3,2%. Однако индексации подлежат только пенсии неработающим пенсионерам.

«К сожалению, мы должны констатировать, что за последние годы были утрачены реальные механизмы страхового (пенсионного) обеспечения. И сегодня пока никаких предложений в этой части в документах (к проекту бюджета) не содержится», – отметила Голикова.

Между тем министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин опроверг сокращение пенсий в ближайшие три года на 2,7%. По его словам, пенсии в России будут только расти.

«Сокращения пенсий не будет, у нас только рост пенсий», – заявил RNS Топилин.

В пресс-службе Минтруда RNS уточнили, что говорить о сокращении размера пенсий, представляется не совсем корректным.

«Надо рассматривать отдельно пенсии неработающих и работающих пенсионеров. Снижение реальных средних размеров страховых пенсий связано с решениями о неиндексации страховых пенсий работающим пенсионерам. При этом пенсии неработающих граждан растут темпами выше инфляции», – заявили в Минтруде.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.10.17

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