Наращивание резервов, сокращение расходов и рост налоговой нагрузки: Госдума приняла трехлетний бюджет

Депутаты Госдумы приняли бюджет на 2018-2020 годы. Главный финансовый план страны предусматривает рост ВВП в размере более 2%, переход на новое правило в отношении нефтяных доходов, а также поддержку регионов в случае появления дополнительных средств. Однако не все фракции поддержали проект. Народных избранников смутило сокращение расходов на социалку и нарушение налогового моратория. Эксперты считают, что так называемый «бюджет роста» влечет продолжение экономического кризиса.

Согласно законопроекту, доходы бюджета в 2018 году составят 15,258 трлн рублей, расходы – 16,529 трлн рублей. Доходы в 2019 году запланированы в размере 15,555 трлн рублей, расходы – 16,374 трлн рублей. В 2020 году доходы заложены на уровне 16,285 трлн рублей, расходы – 17,155 трлн рублей. При этом дефицит бюджета в течение трех лет будет сокращаться. Так, если в 2018 году он составит 1,3% ВВП, то к 2019-му он уменьшится до 0,8% ВВП и сохранится на том же уровне к 2020 году. Документ также подразумевает переход на новое правило, при котором нефтегазовые доходы с цены выше 40$ за баррель будут идти не на расходы, а в счет резервов.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал финансовый план «бюджетом роста». Документ предусматривает рост экономики на 2%. «Впервые в бюджете мы видим рост: рост зарплаты, рост денежного довольствия военнослужащих, реализация указов президента, которая нацелена именно на решение этих задач. Все это подкреплено денежными средствами», – подчеркнул Володин.

По словам депутата от «Единой России» Андрея Макарова, принятый бюджет говорит о том, что российская экономика преодолела кризис, пишет BFM. «Начинается реальный рост экономики. Начинают реально расти зарплаты людей», – заявил парламентарий, добавив о «беспрецедентной» поддержке регионов.

Иного мнения придерживаются депутаты КПРФ и «Справедливой России», не поддержавшие документ. Коммунисты отметили, что нынешний бюджет не решает проблем развития. «Из 14 разделов расходы по 13 сокращаются»,– прокомментировал отказ лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Зампред комитета по бюджету от «Справедливой России» Александр Ремезков также отметил низкие расходы. «Пострадали в первую очередь социалка, здравоохранение, культура. Опять не выполняется налоговый мораторий, опять повышаются акцизы, неналоговые платежи, растет нагрузка на бизнес», – заявил справедливоросс.

Эксперты считают, что власти лукавят, называя принятый финансовый план «бюджетом роста», а урезание социальных расходов ведет к падению потребительского спроса и, как следствие, продолжению экономического кризиса.

«Действительно, в бюджете предусмотрена индексация заработных плат и денежного довольствия для государственных служащих и военнослужащих, но нельзя сделать вывод, что это бюджет роста. По сути, в 2018 году у нас идет сокращение расходов в соответствии с этим бюджетом даже в номинальном выражении, в реальном выражении это сокращение будет более сильным, и предусмотрена экономия по всем направлениям, где только возможно», – отмечает ведущий научный сотрудник института «Центр развития» Высшей школы экономики Андрей Чернявский.

Формирование резервов из нефтегазовых доходов является очень консервативной страховкой от нового ухудшения в экономике, поясняет руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с НСН. Это «оборонительная тактика, выдающая неготовность авторов этой стратегии к кардинальному изменению экономической политики государства».

Кроме того, дефицит бюджета означает, что необходимо увеличить расходы на инициативы, дающие экономическое оживление, говорит эксперт. «Но дело в том, что бюджет одновременно предполагает урезание социальных расходов, а это означит только одно – дальнейшее падение потребительского спроса. Вместе с тем наша политика не предполагает прекращения повышения тарифов, а это является необходимым условием, чтоб остановить падение потребительского спроса. Все это может привести к тому, что в лучшем случае мы никуда не сдвинемся, но вероятнее, что мы будем иметь продолжение экономического кризиса», – заключил Колташов.

Москва, Зоя Осколкова

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