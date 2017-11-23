Единороссы сэкономили на работающих пенсионерах

В ходе пленарного заседания Госдумы депутаты обсудили резонансную тему – индексировать ли пенсии работающим старикам? На необходимости данной меры настаивали либерал-демократы, но «единороссы», которых в думе большинство, были против.

Как писал «Новый День», индексация пенсий работающим пенсионерам отменили еще 1 января 2016 года. Авторы данной инициативы отмечали, что хоть данная категория хоть и потеряла в деньгах, она малочисленна. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Даниила Бессарабова («Единая Россия»), на реализацию инициативы (индексации – прим. ред.) в 2018 году потребуется 58 млрд рублей. Источники финансирования авторы законопроекта указывать не стали.

По их мнению, индексация пенсий -является компенсацией инфляционных издержек, «Поскольку работающие пенсионеры имеют источники покрытия этих издержек в виде заработных плат, они в меньшей степени подвержены инфляционным рискам и ухудшению своего материального положения, чем неработающие пенсионеры, живущие только на одну пенсию», – заявил народный избранник.

Как напоминает «РГ», ранее с подобной речью выступил глава Минфина Антон Силуанов. В частности, он заявлял, что общий доход работающих пенсионеров с учетом и зарплат, и пенсий все равно будет расти более высокими темпами, чем пенсии пенсионеров, которые не работают.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.11.17

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