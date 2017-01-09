Бедность и неопределенность – главные проблемы российской экономики / Глава Минэкономразвития дал прогноз на 2017 год

Публикации за 09.01.17

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал основные проблемы, которые препятствуют росту экономики. По его мнению, борьба с бедностью гораздо важней борьбы с неравенством, а бизнес ждет определенности экономических перспектив, которая сильно влияет на инвестиционную активность. Однако, несмотря на все негативные факторы, новый глава Минэкономразвития уверен, что уже во втором полугодии 2017 года ВВП вырастет на 2%.

В первую очередь министр обратил внимание на различные ограничения человеческого капитала, которые создают проблему бедности. «Бедность является серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас это семьи с детьми», – сказал Орешкин в интервью «Коммерсанту».

Глава Минэкономразвития отметил, что ставит одной из ключевых задач ведомства преодоление демографических ограничений. «Задача властей создать условия для максимально возможной реализации потенциала каждого человека, живущего в нашей стране», – сообщил министр. Более того, Орешкин считает, что в настоящее время для России борьба с бедностью важнее решения проблемы неравенства, которая присуща развитым странам.

Кроме того, министр отметил, что для бизнесменов главным риском является экономическая неопределенность, именно эта причина лежит в основе низких объемов производства и слабой инвестиционной активности. Орешкин признал, что в России существуют барьеры на вход на различные рынки, в том числе создаваемые самим государством.

В числе ограничений, препятствующих развитию российской экономики, министр выделил высокий уровень транзакционных издержек в экономике. Путь от производителя до конечного потребителя настолько длинный, что приводит к так называемой информационной асимметрии. Множество посредников попросту не доносят информацию о товаре, его доступности и качестве до рядовых покупателей.

Другой наболевший вопрос – теневая экономика, та часть общей экономики, которая создает множество искажений в показателях экономического роста. По словам Орешкина, российская экономика «плавно движется в сторону обеления» и этот процесс необходимо стимулировать, поскольку он напрямую ведет к ускорению темпов роста экономики. Министр уверен, что технологический уровень развития страны позволяет в ближайшее время снизить долю теневого сектора.

В целом, по мнению главы Минэкономразвития, ключевые индикаторы стабилизировались, а проведенные реформы станут прочным фундаментом для дальнейшего стабильного роста. «Индексы деловой активности за последние несколько месяцев выросли до многолетних максимумов – превысили не только предкризисный уровень, но и уровни 2011-2012 годов. Ожидаю довольно неплохие результаты от 2017 года. Экономика уже растет, в четвертом квартале увеличились и ВВП, и промышленное производство, а во втором полугодии 2017 года ВВП будет расти на 2% год к году и, возможно, даже больше», – заявил Орешкин.

Москва, Зоя Осколкова

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