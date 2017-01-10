Профессор НИУ ВШЭ: смешно говорить, что у нас в сельском хозяйстве все хорошо / Вы же в магазин ходите? И видите, что вы живете хуже

Публикации за 10.01.17

Говорить, что у нас в сельском хозяйстве все хорошо, смешно, считает профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов. «Потому что мы понимаем, что по-прежнему большинство овощей, которые идут к столу, они, к сожалению, импортные, и ничего здесь не сделаешь», – пояснил он.

Эксперт добавил: даже несмотря на то, что «мы хвастаемся, что мясо продаем на экспорт» – «потребление мяса сейчас намного ниже, чем было в плохие годы СССР». «С этой точки зрения, чему тут радоваться. Да, у народа нет денег, чтобы покупать, поэтому его продают в другие страны. Но вот это как бы нехорошо», – сказал Родионов в интервью БФМ, оценивая цифры Росстата по росту сельского хозяйства и ВВП в целом.

Родионов указал: «Понятно, что падение было глубоким, понятно, что уровень жизни упал. А если при этом вам будут говорить, что ничего страшного, но вы же в магазин ходите? Вы видите, что бы вам ни говорили, что вы живете хуже. Понятно, что для Росстата эта удобная модель сделать вид, что не так все плохо».

По мнению Родионова, это «вопрос теоретический», поскольку в стране недооценен теневой сектор, который он сам оценивает примерно в 30%. «Поэтому, – считает профессор, – эти все счеты никакого значения не имеют. Сегодня посчитали так, завтра посчитали по-другому. Позвать других экспертов, из других стран, посчитают по третьему».

Говоря конкретно о сельском хозяйстве, Родионов добавил: «Мы вот сейчас на сельское хозяйство бросили достаточно много ресурсов. Государственная помощь была солидная. Почему сельское хозяйство? А кто знает? Очевидно, что надо поддерживать все не сырьевые сектора. Почему опять поддерживать сельское хозяйство? Непонятно, потому что экспортный товар – это пшеница низкого качества. С другой стороны, опять животноводство, прежде всего, не свинина, не птицеводство, оно не развивается. С молоком большие проблемы».

По сообщению Росстата, падение экономики в 2015 году, который стал первым полноценным кризисным годом, составило 3% (предыдущая оценка – минус 3,7%). Росстат улучшил оценку, пересмотрев вклад сектора госуправления и обеспечения военной безопасности, но при этом понизил вклад в ВВП сельского хозяйства. Если раньше его рост оценивался в 3,1%, то сейчас – на процент меньше.

Росстат опубликовал уже третью оценку ВВП за 2015 год. Окончательные данные за этот период ведомство обнародует лишь в конце нынешнего года.

В ноябре Всемирный банк обнародовал доклад о российской экономике, в котором говорилось, что импортозамещение в России провалилось. Оно «оказало лишь незначительное влияние на рост экономики и перераспределение факторов производства». При этом сельское хозяйство стало одним из секторов, который выиграл от коррекции относительных цен и введения контрсанкций, – отрасль в первом полугодии 2016 года показала рост в 1,5%.

При этом ВБ улучшил прогноз по спаду ВВП РФ в 2016 году – до 0,6% с 1,2%. По мнению экономистов, в 2017 году российская экономика начнет восстанавливаться, показав в 2017 году рост на 1,5%. Также авторы доклада считают, что Россия успешно продолжила процесс адаптации к снижению цен на нефть и к экономическим санкциям, введенным летом 2014 года.

Также в ноябре президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в Кремле заявил о стабилизации российской экономики, однако отметил преждевременность разговоров о кардинальном улучшении экономической ситуации. По итогам трех кварталов рост промышленного производства составил 0,3%, сказал Путин и добавил, что «хорошие темпы демонстрирует сельское хозяйство – плюс 3%».

До этого с обнадеживающими заявлениями относительно состояния отечественной экономики выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, экономика преодолела самый сложный период экономического кризиса и адаптировалась к внешним шокам, политическому давлению и падению нефтяных цен.

Москва, Зоя Березина

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