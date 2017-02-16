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Экономика

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Публикации за 16.02.17

Дефицитный бюджет: тратим на оборону, урезаем здравоохранение / Да еще и эта выплата пенсионерам…

Дефицитный бюджет: тратим на оборону, урезаем здравоохранение Да еще и эта выплата пенсионерам…

Федеральный бюджет в январе был вновь сведен с дефицитом. При этом в бюджете резко увеличили траты на оборону и содержание чиновников, но сократили расходы на здравоохранение. Уменьшили и трансферты на помощь регионам.

Как сообщает Finanz со ссылкой на материалы Минфина, при доходах в 1,264 трлн рублей (9,4% от годового плана) правительство потратило 1,288 трлн рублей (7,9% от годового плана). Нефтегазовые доходы бюджета выросли на 30%, а ненефтегазовые – на 7%. Расходная часть бюджета увеличилась почти вдвое.

Аналитики Сбербанк CIB указали, что дефицит в январе – нетипичное явление. Так, в прошлом году, даже при существенно более дешевой нефти, доходы казны превышали расходы на 400 млрд рублей. В этом году дыру в бюджете «проела» разовая выплата пенсионерам: 44 млн человек получили суммарно 220 млрд рублей.

Правительство резко увеличило расходы на оборону: по сравнению с прошлогодним уровнем они взлетели в 5,8 раза, до 73,45 млрд рублей. Расходы на содержание аппарата чиновников и органов власти выросли в 1,7 раза – до 58 млрд рублей. Почти вдвое больше – 51,1 млрд рублей – пришлось направить на обслуживание государственного долга, размер которого Минфин за месяц увеличил на 120 млрд рублей.

При этом расходы на здравоохранение были урезаны в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей; трансферты на помощь бюджетам регионов – в 1,5 раза, до 61 млрд рублей. По программе поддержки экономики было выделено на 17% меньше.

Экономист ФК «Уралсиб» Алексей Девятов подчеркивает, что качество бюджетной политики неуклонно падает. Инвестиции в человеческий капитал сокращаются, тогда как затраты на оборону и общегосударственные вопросы продолжают расти. По его мнению, в условиях общего снижения расходов бюджета в текущем году на 2,4% в номинальном выражении такая бюджетная политика сдерживает рост экономики.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 16.02.17

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