«Тратим достаточно много»: Путин пообещал снизить оборонные расходы в России

Россия планирует в ближайшие три года сократить оборонные расходы до 2,7-2,8% валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, третья серия которого вышла в эфир накануне на телеканале Showtime.

«Есть понимание того, что первичным в государстве является эффективно функционирующая экономика. Поэтому армия должна быть компактной, но современной и эффективной, – цитирует главу государства РИА «Новости». – Но мы и так тратим достаточно много. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов».

Путин добавил, что в ближайшие три года расходы на оборону «постепенно вернутся к показателям 2,7-2,8%».

Напомним, в конце апреля Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) подсчитал, что военные расходы России в 2016 году выросли почти на 6% и составили 69,2 млрд долларов. Россия оказалась на третьем месте в списке стран, которые больше всех тратят на оборону. На первом месте – США (увеличение на 1,7% до 611 млрд долларов), на втором – Китай (увеличение на 5,4% до 215 млрд долларов).

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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