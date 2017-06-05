Голодец: Расходы на «социалку» нужно увеличивать Дворкович: это возможно только после 2020 года

Российским властям следует закрепить бюджетные расходы на социальную сферу на определенном уровне, тем самым, защитив их от сокращения. Такую идею предложила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее оценкам, на сегодняшний день на образование и здравоохранение выделяется на 3% ВВП меньше, чем требуется. Вице-премьер Аркадий Дворкович в свою очередь отметил, что расходы на «социалку» могут вырасти, но не раньше 2020 года – срока окончания цикла инвестиций в оборону.

«Необходимо на перспективу говорить о социальном бюджетном правиле. Мы должны защитить социальные расходы – на образование, здравоохранение и те расходы, от которых зависит развитие человеческого капитала», – цитирует слова Ольги Голодец «Коммерсантъ». Вице-премьер уверена, что в противном случае данные статьи рискуют оставаться недофинансированными на протяжении продолжительного периода.

По ее словам, на образование сейчас выделяется порядка 3,6% ВВП, но «нам все равно не хватает порядка 1,5%»: «Есть реальный дефицит, потому что нужно создавать инфраструктуру, которая соответствует вызовам времени». Кроме того, необходимы дополнительные средства на оплату труда педагогов, на повышение их квалификации. Еще 1,5% ВВП недостает на финансирование системы здравоохранения, добавила Голодец.

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что, возможно, на сегодняшний день законодательное таргетирование вводить не следует, «но это можно сделать где-то в принципах политики правительства – что в перспективе мы идем к этому». Он также отметил, что данная мера неизбежно потребовала бы повышения налогов, «а это всегда очень сложный выбор». Кроме того, он напомнил, что ЦСР предлагает увеличивать расходы на социальную сферу, в том числе на образование на 0,8 процентного пункта ВВП, на 0,7 пункта – на здравоохранение. «Даже эти мои предложения пока встречены со скепсисом финансово-экономическим блоком», – добавил Алексей Кудрин.

Напомним, ранее ЦСР представил президенту России Владимиру Путину свою стратегию экономического развития страны на 2018-2024 годы. Эксперты предложили в том числе увеличить расходы на «социалку», что вызвало критику со стороны главы Минфина.

Аркадий Дворкович полагает, что власти могут увеличить инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру, но не раньше, чем закончат цикл масштабных вложений в программу вооружений. «Мы постепенно завершаем реализацию государственной программы вооружений. Она служит не только интересам безопасности страны, но и развитию всей экономики – создаваемые технологии постепенно начинают использоваться и в гражданских отраслях. Необходимо инвестировать в эту программу до 2020 года, после чего мы будем в реальном выражении снижать расходы на эти цели, увеличивая инвестиции в человека и инфраструктуру», – пояснил вице-премьер.

Отметим, что сейчас совокупные расходы на оборонный сектор и национальную безопасность составляют 6,6% ВВП, примерно в таком же объеме финансируются и программы социальной сферы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.06.17

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