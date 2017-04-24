Россия, Китай, США и Европа увеличили расходы на вооружения / Многие нефтяные державы затраты сократили

Публикации за 24.04.17

В 2016 году Россия, несмотря на финансовые затруднения, увеличила свои военные расходы на 5,9% до 69,2 млрд долларов, оказавшись на третьем месте в списке стран, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). 55% российского военного бюджета ушло на финансирование госпрограммы вооружений.

На первом месте – США (увеличение на 1,7% до 611 млрд долларов), на втором – Китай (увеличение на 5,4% до 215 млрд долларов). В целом мировые военные расходы в 2016 году составили 1686 млрд долларов, или 2,2% мирового ВВП. На Ближнем Востоке их доля в ВВП была наиболее высокой и составила в среднем около 6% ВВП. Самые низкие показатели были в Северной и Южной Америке – примерно 1,3% от ВВП.

Аналитики отметили, что Саудовская Аравия вынужденно сократила расходы на оборону на 25,8 млрд долларов, что стало рекордом среди стран-экспортеров нефти. Произошло это из-за падения цен на нефть. В России же расходы были увеличены вопреки снижению стоимости «черного золота». Министерство обороны изначально рассчитывало на то, что бюджет новой программы составит 55 трлн, но чуть больше года назад глава ведомства Сергей Шойгу сообщил, что ее удалось оптимизировать, снизив стоимость до 30 трлн.

Другие нефтяные державы в 2016 году также сократили бюджеты министерств обороны – Венесуэла на 56%, Южный Судан на 54%, Азербайджан на 36%, Ирак на 36%. Саудовская Аравия в 2016 году снизила траты на оборону на 30%. Лишь две из 15 стран с наибольшим падением военных расходов в 2016 году не являются экспортерами нефти, говорится в документе. Вместе с тем Алжир, Иран, Кувейт и Норвегия, несмотря на падение цен на нефть, смогли удержать планку расходов на оборону на прежнем уровне.

Лидером по военным расходам остаются США, пишет ВВС. Президент страны Дональд Трамп собирается увеличить расходы на оборону в 2018 году на 9%, или на 54 млрд долларов. Расходы на оборону стран Западной Европы растут второй год подряд – в прошлом году они увеличились на 2,6%. Лидером в этой гонке являлась Италия (увеличение на 11%). Аналогичная картина наблюдается в странах Центральной Европы, которые в прошлом году увеличили расходы на 2,4%.

«Рост расходов во многих странах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием России как страны, представляющей возросшую угрозу. И это несмотря на то, что военные расходы России в 2016 году составили всего 27% от общего объема военных расходов европейских членов НАТО», – прокомментировал цифры старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Симон Веземан.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 24.04.17

Дому с фекальным сталагмитом удалось добиться прочистки канализации: вопрос о расселении будут решать в суде. / Не снять наличные: масштабный сбой зафиксирован в работе Сбербанка. / Причиной обрушения перекрытий в жилом доме в Карпинске стал ремонт. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»