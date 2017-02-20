Рынок оружия вышел на максимум с окончания «холодной войны» / Россия на втором месте по экспорту

Публикации за 20.02.17

Оборот оружия на мировом рынке вооружений в 2012-2016 годах увеличился на 8,4% в сравнении с предыдущей пятилеткой. Такие данные содержатся в отчете Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI). На первом месте – США, Россия – на втором. Отчет об экспорте вооружений в мире содержит 892 страницы. Он был обнародован сегодня, 20 февраля.

Продажи оружия достигли наибольших масштабов со времени окончания «холодной войны», отмечают эксперты. По их подсчетам, в пятерку крупнейших экспортеров, помимо России и США, вошли, Китай, Франция и Германия. На эти страны приходится 74% процента международных поставок оружия, которое в основном приобретают покупатели в странах Азии и Океании, а также в страны Ближнего и Среднего Востока. Крупнейшие покупатели оружия в мире – Индия и Саудовская Аравия.

На долю США приходится 33% продаж на рынке оружия. В 2012-2016 годах объем продаваемого США оружия увеличился на 21%. «США экспортируют вооружения как минимум в 100 стран, что значительно больше, чем у любых других стран-поставщиков», – отмечают в SIPRI. По данным исследователей, почти половина американского оружия уходит покупателям на Ближний и Средний Восток.

На втором месте – Россия с рыночной долей в 23%. Увеличив объемы продаж оружия на 74%, Китай довел свою долю на глобальном рынке вооружений до 6,2% и занимает третье место в рейтинге крупнейших экспортеров. У Франции – 6%, у ФРГ – 5,6%. Тенденция к росту глобального рынка вооружений после того, как на протяжении многих лет в этой области наблюдался спад, также была отмечена в отчете SIPRI за прошлый год, передает «Немецкая волна».

Москва, Иван Гридин

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