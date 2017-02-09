Жители России стали меньше есть: экономят на полезных продуктах

Публикации за 09.02.17

Основные продукты питания становятся все менее доступными для жителей России. Более половины граждан начали экономить на еде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росстат исследовал покупательную способность среднедушевых доходов жителей РФ в 2016 году. Выяснилось, что среднестатистический гражданин не может позволить себе покупать в тех же объемах, что и в 2015 году 16 продуктов питания из 24-х, входящих в перечень основных. Так, количество рыбы, которую можно приобрести при нынешних доходах, сократилось на 12 килограммов, молока – на 26 литров, говядины – на 1,5 килограмма, яиц – на 58 штук.

Кроме того, в 2016 году люди могли себе позволить меньше фруктов, сливочного и подсолнечного масла, чая и баранины.

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По данным экспертов, 53% жителей страны перешли на покупку более дешевых продуктов.

Данный процесс иллюстрирует динамика розничной торговли.

«В прошлом году этот показатель просел на 5,2%. Если прибавить к этому 10% снижения еще годом раньше, получим очень внушительную цифру. В предыдущий кризис 2008-2009 годов масштабы падения были гораздо более скромными», – цитирует научного сотрудника «Центра развития «НИУ «Высшая школа экономики» Николая Кондрашова «Российская газета».

Эксперты отмечают, что все большее число жителей страны предпочитают еду более дешевых брендов, а охлажденные продукты уступили место замороженным. Люди начали планировать покупки заранее, избегая импульсных нерациональных трат.

Москва, Юлия Малецкая

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