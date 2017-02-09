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Публикации за 09.02.17

Жители России стали меньше есть: экономят на полезных продуктах

Жители России стали меньше есть: экономят на полезных продуктах

Основные продукты питания становятся все менее доступными для жителей России. Более половины граждан начали экономить на еде.

Как передает корреспондент РИА , Росстат исследовал покупательную способность среднедушевых доходов жителей РФ в 2016 году. Выяснилось, что среднестатистический гражданин не может позволить себе покупать в тех же объемах, что и в 2015 году 16 продуктов питания из 24-х, входящих в перечень основных. Так, количество рыбы, которую можно приобрести при нынешних доходах, сократилось на 12 килограммов, молока – на 26 литров, говядины – на 1,5 килограмма, яиц – на 58 штук.

Кроме того, в 2016 году люди могли себе позволить меньше фруктов, сливочного и подсолнечного масла, чая и баранины.

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По данным экспертов, 53% жителей страны перешли на покупку более дешевых продуктов.

Данный процесс иллюстрирует динамика розничной торговли.

«В прошлом году этот показатель просел на 5,2%. Если прибавить к этому 10% снижения еще годом раньше, получим очень внушительную цифру. В предыдущий кризис 2008-2009 годов масштабы падения были гораздо более скромными», – цитирует научного сотрудника «Центра развития «НИУ «Высшая школа экономики» Николая Кондрашова «Российская газета».

Эксперты отмечают, что все большее число жителей страны предпочитают еду более дешевых брендов, а охлажденные продукты уступили место замороженным. Люди начали планировать покупки заранее, избегая импульсных нерациональных трат.

Москва, Юлия Малецкая

Москва. Другие новости 09.02.17

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