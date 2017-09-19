Росстат пытается успокоить: падение реальных доходов замедлилось

Падение реальных доходов жителей России слегка замедлилось – в августе снижение составило 0,3%. Как свидетельствуют данные Росстата, это значительно лучше показателей аналогичного периода прошлого года, когда сокращение составило 1,2%.

Согласно обновленной информации, в июле реальные располагаемые доходы населения – доходы после вычета обязательных платежей и скорректированные на инфляцию, снизились на 1%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее. Однако в августе ситуация несколько исправилась и падение замедлилось на 0,7%.

Стоит отметить, что экономическая обстановка в стране крайне неустойчивая: если в январе 2017 года реальные располагаемые доходы в годовом выражении выросли на 8,2%, то уже в феврале наметился заметный спад. В мае и июне реальные доходы жителей РФ росли на 0,1% и 0,2% соответственно, после чего вновь вернулись к спаду.

Реальная заработная в августе в годовом выражении выросла на 3,7%, однако снизилась на 1% по сравнению с прошлым месяцем. В целом, ее рост в январе-августе составил 2,9%.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в августе стала на 7,1% выше, чем в прошлом году и сейчас составляет 38 040 рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.09.17

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