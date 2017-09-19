Куда идем? Жители России не понимают экономическую политику властей

Практически половина граждан РФ не понимают экономическую политику, которую в настоящий момент реализуют власть. Почти столько жителей страны не верят оптимистичным заявлениям правительства и считают, что кризис продолжается. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

Согласно результатам исследования, только 46,7% граждан понимают цели и смысл экономической политики в России, в то время как об обратном заявили 44,5%.

«Если первую группу составляют граждане с более высоким материальным достатком, чаще всего работающие в официальном секторе экономики, то вторая группа – их полная противоположность. Работникам данной группы присущ более низкий достаток и, как правило, работа на «теневом» рынке труда», – поясняется в докладе.

В то же время эксперты констатировали, что занятое население, по данным опросов, не видит позитивных сдвигов в текущей экономической ситуации. Падение реальных доходов населения, рост цен на товары и услуги на протяжении последних 3-х лет, существование обширного «теневого» рынка труда формирует у граждан негативную позицию в отношении экономики страны. В результате 43,1% респондентов считают, что экономическая ситуация в России ухудшается.

Только 3,5% опрошенных заявили о том, что текущую политику следует продолжать в неизменном виде. В то же время 42,5% полагают, что органам власти нужно внести существенные изменения, еще 21,1% – настаивают на том, что для нормализации ситуации в экономике следует полностью изменить курс экономической политики.

Большая часть граждан (50,5%) считает, что главная проблема развития экономики – «круговая порука и коррупция». Далее в антирейтинге идет в безнаказанность для нарушителей закона – об этом заявили 32%, и бесхозяйственность – 29,6%. Кроме того, каждый четвертый (29,3%) считает, что власти не могут научиться исправлять ошибки в экономической политике.

По мнению социологов, такое отношение граждан к экономической ситуации в стране имеет крайне негативные последствия.

«Нестабильность в экономике вынуждает население все больше действовать в обход государства, чаще опираясь на свои силы, что, несомненно, будет приводить к росту нерегулируемого «теневого» рынка труда», – считают авторы исследования.

Эксперты РАНХиГС также констатировали, что ситуация в экономике создает дополнительную социальную напряженность на рынке труда, в частности, вызывает все больше опасений работающего населения в отношении занятости и уровня заработка. Если в 2004 году потерять свой доход или работу боялись 56,8%, а в 2016-м – 61,1%, то в 2017 году – об этом заявляет 70,8% опрошенных.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.09.17

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