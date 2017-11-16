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Четверг, 16 ноября 2017, 18:46 мск

Экономика

«Экономика восстановилась»: Росстат сообщил о нулевом росте промышленного производства

«Экономика восстановилась»: Росстат сообщил о нулевом росте промышленного производства

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объявила о завершении восстановительного роста отечественной экономики. На такой вывод руководителя финансового регулятора подвигнул свой же прогноз о росте ВВП страны в текущем году на 1,8%.

В целом за 2017 год «годовой темп прироста ВВП составит 1,8%», что «означает, что период восстановительного роста почти завершен», заключила Набиуллина, признав при этом, что экономика «растет пока невысокими темпами», но уже «близкими к потенциальным», то есть к тем, которые возможны при данной структуре экономики и ее производительности.

По оценке главы ЦБ, произошедшее с 2015 года экономическое падение к настоящему времени компенсировано на 95%. «Если эту цифру сезонно сглаженной взять, то 99%... К концу года мы весь спад, который произошел, уже восстановим», – резюмировала Набиуллина (цитата по RNS).

Ранее Центробанк прогнозировал рост ВВП России в 2017 году в интервале 1,7-2,2%. Прогноз Минэкономразвития составляет 2,1%.

Между тем, Росстат сегодня сообщил о нулевом росте экономики РФ в октябре. По данным ведомства, промышленное производство в стране в минувшем месяце в годовом выражении замедлилось до нуля, тогда как в сентябре выросло на 0,9%. По итогам января-октября рост составил 1,6%, говорится в сообщении Росстата. При этом по сравнению с сентябрем в октябре промпроизводство выросло на 5,7%.

Напомним, в конце сентября президент РФ Владимир Путин объявил о выходе российской экономики из рецессии и ее росте, несмотря на западные санкции. Однако, как следует из опросов общественного мнения, практически половина граждан РФ не понимают экономическую политику, которую в настоящий момент реализуют власть. Почти столько жителей страны не верят оптимистичным заявлениям и считают, что кризис продолжается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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