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Вторник, 31 октября 2017, 13:56 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Эксперт развенчал официальный миф об экономическом росте России

Эксперт развенчал официальный миф об экономическом росте России

Известный экономист Игорь Николаев развенчал официальный миф об уверенном экономическом росте России, который пытаются создать высокопоставленные чиновники. Эксперт обратил внимание, что даже данные Росстата, о которых представители правительства РФ обычно не упоминают в радужных отчетах, свидетельствуют о серьезных проблемах.

«На фоне этого елея про уверенный экономический рост хочу в этот раз обратить внимание на то, что происходит у нас с динамикой такого важного показателя, как сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций. Согласитесь, вы не припомните, чтобы высокопоставленные чиновники обращали на это внимание. Что, кажется все это скучным? – Не скучайте, это экономика, а о ней приходится иногда говорить не в самых ярких выражениях», – пишет Николаев в своей статье в радиостанции «Эхо Москвы».

Ссылаясь на данные Росстата, эксперт отметил, что в январе-августе 2017 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составил почти 6973,22 млрд рублей. «Это, замечу, на 8,5% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Еще за I квартал 2017 года соответствующий показатель был больше аналогичного прошлогоднего на 4,9%, а за январь такое превышение составляло и вовсе 2,2 раза. Теперь вот падение, и значительное», – констатировал Николаев.

«Вопрос: это что за экономика, которая «набирает обороты», «вошла в новую фазу экономического роста» и т.п., если финансовые результаты организаций ухудшаются?», – задается вопросом эксперт.

Вместе с тем Николаев обратил внимание, что есть отрасли, где соответствующие финансовые результаты вообще обвалились: в торговле оптовой и розничной – на 34,1%, в строительстве – на 26,2%, а в почтовой связи и вовсе был получен отрицательный финансовый результат.

«Если вспомним, что основным драйвером фиксируемого сегодня официальной статистикой экономического роста в России является именно торговля, то перспективы такого роста представляются не самыми радужными», – подчеркнул экономист.

В то же время, как добавил эксперт, если посмотреть, что происходит в какой-то степени с аналогичным показателем для граждан – реальными располагаемыми денежными доходами населения, то увидим, то же самое: в январе-сентябре 2017 года они снизились на 1,2% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года. «А ведь снижаются реальные располагаемые денежные доходы населения уже четвертый (!) год подряд», – пишет Николаев.

«Ну, и зачем нужен такой экономический рост, если денег становится меньше? А как же с фактом, что люди стали больше покупать? – Ответ простой: кредиты. Так что денег и вправду становится меньше. Такая вот «новая фаза экономического роста». Интересная такая», – отметил эксперт.

«Да я бы и рад написать позитивно и духоподъёмно, но сегодня столько желающих именно так высказаться, что не протолкнешься. А нынешнее Минэкономразвития России вообще пора переименовывать в Министерство «чего изволите». А что, МЧИ России – чем не краткое наименование? МЧС – есть, будет еще и МЧИ. Но экономика, извините за банальность, это такая непростая штука, для оценки которой необходима вся информация», – добавил также Николаев.

Москва,

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