Новый кризис стучится в двери. Разговоры о начале роста экономики – блеф, считают в ВШЭ

Заявления о начале полноценного роста российской экономики являются «попыткой выдать желаемое за действительное». Замедление роста инвестиций вместе со спадом в промышленности и экономике в целом свидетельствуют об обратном. Об этом пишут эксперты «Центра развития» ВШЭ в новом исследовании «Комментарии о государстве и бизнесе».

Эксперты констатируют, что в 2017 году ВВП отскочил от дна, но благодаря преимущественно повышению цены нефти Urals на четверть – с 42 долларов за баррель в 2016-м до 53 долларов в текущем году. Однако «восстановление экономики проходит не так гладко, как хотелось бы», указывают они. По оценке экономистов, промышленное производство, хотя и отыграло падение в кризис, но во второй половине года возобновило падение и по итогам года вырастет на 0,9%, причем исключительно за счет добывающих производств (+2%), которые продолжали расти и в кризис 2015-2016 годов (+5,6% в 2017 году к уровню 2014 года).

Аналитики также указывают, что рост инвестиционной активности в экономике, начавшийся в первом квартале текущего года и составивший по итогам девяти месяцев 4,2%, в третьем квартале «серьезно замедлился (или даже стал отрицательным, если ориентироваться на данные со снятой сезонностью)».

При этом, отмечают эксперты, незначительное оживление банковского кредитования реального сектора сопровождается снижением прибыли. Эта ситуация на фоне высоких рисков и вялого внутреннего спроса «делает угрозу дальнейшего снижения инвестиционной активности в целом весьма вероятной», говорится в исследовании.

В условиях слабого потребительского и экспортного спроса вслед за снижением инвестиционной активности в третьем квартале ВВП со снятой сезонностью снизился на 0,3% против роста на 1 и 0,9% в первом и втором кварталах текущего года соответственно.

«Так или иначе, налицо замедление роста инвестиций. Вкупе с замедлением роста (а в текущем моменте и вовсе со спадом) в промышленности и экономике в целом, это ставит под вопрос начало фазы полноценного роста. Все разговоры об этом были скорее попыткой выдать желаемое за действительное», – заявили аналитики.

Эксперты при этом отмечают, что прогнозы по увеличению инвестиционного спроса связаны с перспективами роста промышленного производства, а значит, и с факторами, ограничивающими этот рост. По данным Росстата, в ноябре этого года к факторам, в максимальной степени ограничивающим рост для добывающей и обрабатывающей промышленности, по-прежнему относились неопределенность экономической ситуации и недостаток внутреннего спроса.

Аналитики подчеркивают, что такая ситуация, с учетом низких прогнозов роста по добывающей промышленности, «говорит о неготовности российской экономики к выходу из состояния стагнации и даже ставит вопрос о вероятной новой рецессии». Впрочем, в исследовании отмечается, что пока о наступлении нового кризиса говорить преждевременно, однако «текущий мониторинг, безусловно, требует сейчас повышенного внимания».

Что касается прогноза по рублю, эксперты считают, что давление на национальную валюту в ближайшее время возрастет, но резких скачков валютного курса не будет. «Мы ожидаем усиление давления на рубль в ближайшее время как со стороны частного сектора, так и государства. В то же время резких изменений валютного курса не произойдет, поскольку Банк России в состоянии удовлетворить растущий спрос на валюту за счет уже опробованных инструментов валютного РЕПО», – говорится в исследовании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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