Предчувствие рецессии: ускорения экономики России в ближайшие 7 лет ждать не стоит – прогноз экспертов «Экономические позиции РФ будут последовательно ухудшаться»

Эксперты дали прогноз относительно перспектив экономического роста в России в 2018-2024 годы: их выводы нельзя назвать оптимистическими. Аналитики ожидают, что рост ВВП в ближайшие 7 лет составит менее 2%, говорится в свежем обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе», подготовленном экспертами Высшей школы экономики (ВШЭ).

Стоит отметить, что текущий прогноз Минэкономразвития предполагает, что в 2018 году ВВП России вырастет на 2,1%, в 2019 году – на 2,2%, в 2020 году – на 2,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в прошлом году составил 1,5%, тогда МЭР прогнозировал данный показатель на уровне 2,1%.

Согласно прогнозу экспертов, опрошенных ВШЭ, наибольшее замедление темпов прироста ВВП будет наблюдаться в 2019-2020 годах и в 2022 году, когда рост экономики в России не превысит 1,6%. Аналитики ожидают, что в текущем году российская экономика ускорится на 1,7%, в 2021-м – на 1,8%, в 2023-м – на 1,8% и, наконец, в 2024-м – на 1,7%. Составители обзора в связи с этим заявили о проявлении «предчувствия» рецессии среди опрошенных экономистов, что внесло «дополнительные тревожные нотки» в прогноз. Так, эксперты сочли слишком оптимистическими темпы роста ВВП РФ больше 2,5% в год.

«Если ориентироваться на консенсус-прогноз, теперь 2%-ный рост не просматривается даже в перспективе ближайших семи лет. Это означает, что позиции России в глобальном экономическом «табеле о рангах» будут последовательно ухудшаться в течение достаточно долгого времени, – говорится в исследовании. – Темпов больше 2,5% в год теперь не ожидают даже самые отъявленные оптимисты».

Авторы обзора ожидают инфляцию в России на уровне 3,8-3,9% на 2018-2019 годы. При этом, по оценкам опрошенных аналитиков, начиная с 2020 года, значение инфляции вернется на прежний уровень – около 4% в год и к 2024 году даже превысит его. Так, в 2022-м, в 2023-м и в 2014-м – рост цен в стране составит соответственно 4,1%, 4,2% и 4,1%. Экономисты объясняют такую динамику тем, что Центробанк вряд ли станет в дальнейшем снижать целевые значения инфляции (таргет по инфляции). Ранее в феврале Банк России представил прогноз, согласно которому годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году.

Аналитики также отмечают, что ключевая ставка ЦБ снизится до 6,8% в 2018 году. При этом, по их оценкам, она достигнет уровня 6,1-6,3% в 2019-2024 годах. «Тем не менее ускорения роста… не ожидается», – отмечается в обзоре. По мнение экспертов, снижение ключевой ставки вряди ли стимулирует экономический рост. «Таким образом, по мнению экспертов, создания благоприятной макроэкономической среды может оказаться недостаточно для того, чтобы запустить в России механизм самоподдерживающегося роста», – пришли к выводу экономисты.

Добавим, что эксперты прогнозируют заметное ослабление рубля к 2024 году – примерно на 17%. Так, на конец текущего года ожидается курс нацвалюты на уровне 59,3 рубля за доллар, а в конце 2024 года доллар может подорожать до 69,1 рубля. Отметим, что ЦБ установил официальный курс доллара на 28 февраля на уровне 55,67 руб., что на 25 коп. меньше предыдущего значения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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