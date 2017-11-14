Туманная перспектива: экономика России остается в неустойчивом состоянии

Предварительная оценка Росстата о некотором замедлении экономического роста в России по итогам третьего квартала свидетельствует о неустойчивом характере развития. Как отмечают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики, дополнительные индикаторы указывают, что значительная часть регионов страны переживают стагнацию и даже рецессию.

Согласно предварительной оценке динамики ВВП в III квартале, рост ВВП сохранился четвертый квартал подряд с конца 2016 года, но по сравнению с предыдущим – замедлился до 1,8% г/г. В целом за 9 месяцев 2017 года валовой внутренний продукт (с учетом предварительной оценки III квартала) вырос на 1,6% г/г, против 1,5% г/г по итогам I полугодия.

При этом итоги II квартала показали, что под резко ускорившимся (до 2,5% г/г) ростом ВВП, качественных изменений (проявляющихся в заметных структурных сдвигах) нет. «Отраслевая структура экономики, по сравнению с предыдущим годом, изменилась крайне незначительно. А значит, несмотря на то, что динамика ВВП остается в зоне положительных значений, положительный тренд в своей основе – неустойчив», – констатируют эксперты «Центра развития» в докладе «О чем говорит ВВП: хроника структурных изменений».

Экономисты обратили внимание, что драйвером промышленной динамики остается добыча полезных ископаемых (4,6% г/г), в то время как в обработке – положительная динамика оставалась крайне скромной (1,2% г/г). Вес промышленности в ВВП (по сравнению с годом ранее) вырос с 24,4 до 24,7%, в основном благодаря сырьевому сектору, а незначительные изменения в пропорциях производства пока объясняются только ценовым фактором.

Как говорится в докладе, по итогам II квартала 2,5%-ный рост ВВП (при сохранении прежней модели производства) был зафиксирован на фоне 23-процентного номинального роста экспорта товаров топливно-энергетического комплекса. Оценивая ситуацию, эксперты отметили, что рост за счет сырьевого потенциала всегда достаточно неустойчив, поэтому в случае ухудшения внешней конъюнктуры российская экономика может столкнуться с проблемой «выпадающих доходов».

Примечательно, что в сентябре 2017 года Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) незначительно вырос, оставшись выше критического 50%-процентного уровня, что может свидетельствовать о том, что ситуация в экономике все-таки улучшается, но весьма и весьма медленно.

В частности, Сводный индекс РЭА по России вырос с 53,7 до 54,1%, но это не принесло особых качественных изменений. При этом 50%-процентную отметку преодолели три из пяти важнейших секторов и пять из восьми федеральных округов, что говорит о сохранении проблемных «очагов» как в отраслевом, так и в территориальном разрезе.

«В целом глубина и территориальная «распространенность» спада стабилизировались на уровне, указывающем скорее на стагнацию российской экономики, чем на переход к посткризисному быстрому восстановительному росту», – пишут эксперты в очередном докладе «Комментарии о государстве и бизнесе».

Особенно заметный рост наблюдался в розничной торговле (78%), где улучшение ситуации явно приобрело устойчивый характер (после затяжного – более двух лет – спада). С другой стороны, ситуация в секторе платных услуг остается достаточно проблемной (44%), а строительство (38%) вообще далеко от преодоления спада, поразившего этот сектор еще в конце 2012 года. В то же время оптовая торговля занимает промежуточное положение (51%), но и здесь дела обстоят не лучшим образом.

В разрезе федеральных округов наиболее острая ситуация в сентябре сложилась в Южном (45%), Дальневосточном и Сибирском (47-48%).

«Приходится констатировать, что доля регионов, в которых растут четыре или пять секторов экономики, остается заметно ниже, чем это характерно для фазы уверенного экономического роста. И хотя общее улучшение конъюнктуры достаточно очевидно (особенно в сравнении с серединой 2015 г.), также очевидно, что «выздоровление» российской экономики идет медленно, и значительная часть регионов остается в состоянии стагнации и даже рецессии», подчеркнули эксперты.

Стоит отметить, что результаты очередного квартального опроса профессиональных прогнозистов, который с 29 октября по 7 ноября провел «Центр развития» НИУ ВШЭ относительно видения перспектив российской экономики в 2017-2018 гг. и далее до 2023 года, не отличается безудержным оптимизмом.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в начале августа, прогнозные оценки стали несколько более оптимистичными, но ровно половина экспертов считает, что в 2018 году темпы роста ВВП будут ниже, чем в 2017 году; около трети полагает, что рост в 2019 году будет ниже, чем в 2018-м.

«Конечно, во всех этих случаях речь идет о долях процентов, но ни о каком ускорении роста российской экономики эксперты, в общем, не помышляют: даже через семь лет консенсус-прогноз годовых темпов едва-едва достигает 2% (впрочем, всего три месяца назад и того не было)», – говорится в докладе.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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