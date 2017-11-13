Росстат заметил замедление экономики

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) осуществила предварительную оценку динамики валового внутреннего продукта (ВВП) в III квартале 2017 года. Как следует из сообщения ведомства, рост показателя составил всего лишь 1,8%.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2017 г. относительно соответствующего периода 2016 г., по предварительной оценке, составил 101,8%», – говорится в сообщении Росстата.

Стоит отметить, что во втором квартале ВВП вырос на 2,5% , и на 0,5% в I квартале. Исходя из поквартальных данных Росстата, рост за 9 месяцев можно оценить примерно в 1,6%, отмечает «Интерфакс».

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе встречи с главой государства сообщал о росте ВВП в III квартале на 2,2%. Согласно прогнозу ЦБ, рост экономики России по итогам 2017 года составит 1,7-2,2%. Минэкономразвития ожидает повышения на 2,1%.

Консенсус-прогноз экономистов по росту ВВП РФ, опрошенных «Интерфаксом» в конце октября – начале ноября, более консервативен – 1,7% в 2017 году и 1,6% в 2018 году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.17

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