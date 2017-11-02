Хорошего не ждите: российской экономике прописали стагнацию

Несмотря на многочисленные заявления властей о выходе России из кризиса и начале экономического роста, промышленность в конце года ждут нерадужные перспективы: слабоположительная динамика экономики, по существу стагнация, станет наиболее вероятным сценарием. С таким прогнозом выступили эксперты НИУ ВШЭ в новом обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе». Предложенный ими рецепт спасения промышленности РФ банален – структурные реформы. Об этом ранее не раз говорили и представители правительства, и президент, однако дальше слов, судя по экономической статистике, дело не продвигается.

Эксперты отмечают, что в третьем квартале 2017 года «восстановительный порыв» в промышленности иссяк: макростатистика оказалась по ряду ключевых позиций хуже второго квартала, несмотря на благоприятное для отечественной экономики повышение мировых цен на нефть. Квартальный рост без учета сезонности наблюдался лишь в сельском хозяйстве и в строительстве, в то время как промышленность, грузооборот и оптовая торговля упали, а розничная торговля и услуги населению продолжили стагнировать.

По данным Росстата, среднемесячный прирост промышленного производства с исключением сезонного и календарного факторов в первом квартале 2017 года составлял около 0,2%, во втором – примерно 0,6%, а в третьем оказался уже около минус 0,6%. Всего за январь-сентябрь текущего года объемы промышленного производства выросли на 1,8% относительно того же периода прошлого года.

Авторы доклада прогнозируют некоторое ускорение роста промышленного производства в октябре, но в дальнейшем прирост будет колебаться вокруг отметки 1% год к году. Без учета сезонности и календарного фактора «это будет означать стагнацию в промышленности», отмечается в обзоре. Одной из причин такой ситуации, по мнению экспертов, будет снижение в четвертом квартале темпов роста добычи нефти относительно того же периода прошлого года, когда объемы ее добычи (перед вступлением в силу соглашения ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи) достигали пиковых значений. Отмечается, что за январь-сентябрь текущего года объемы добычи сырой нефти выросли на 0,5%, однако в сентябре наблюдалось падение на 2,6% год к году, в октябре при сохранении сентябрьских объемов добычи оно может превысить 3%.

При этом, указывается в обзоре, основной вклад в рост экономики по-прежнему вносят добывающие сектора. По расчетам экспертов, из 1,5% прироста объемов валовой добавленной стоимости в первом полугодии 2017 года относительно того же периода прошлого года более половины (0,8%.) связано с ростом добычи полезных ископаемых и оптовой торговли. Доля добычи полезных ископаемых в составе ВВП выросла за этот период на 1,5%, а доля обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства сократилась на 0,4%.

«Чтобы темпы роста стали стабильно высокими, в российской экономике необходимо создать условия для структурных изменений», – заявляют авторы доклада. В экономике РФ сейчас сохраняются все те неблагоприятные структурные перекосы, которые сформировались в 2000-е годы на фоне «нефтяного Эльдорадо», констатируют эксперты. Так, за 2002-2016 годы доля добывающей промышленности и нефтепереработки в ВВП выросла на 2,6% ВВП, а доля обрабатывающей – снизилась на 2,8%. «На устойчиво низком уровне сохраняются доли образования и здравоохранения: в 2016 году на них вместе пришлось лишь 5,7% ВВП (5,6% ВВП в 2002 году), что примерно в 1,5 раза меньше, чем в странах с аналогичным уровнем развития. При этом доля сектора госуправления, обеспечения военной безопасности и пр. выросла до 7,1% ВВП с 4,5% в 2002 году», – говорится в обзоре.

Для устранения «серьезных перекосов» в экономике государству необходимо создавать «условия для структурной перестройки экономики, увеличения в ней доли секторов-драйверов экономического роста, прежде всего обрабатывающей промышленности, сектора высокопроизводительных услуг, а также образования и здравоохранения», делают вывод экономисты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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