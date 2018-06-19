Кризис только кажется: Росстат исправил данные о промпроизводстве со стагнации на рост

Росстат пересмотрел оценку роста промышленности России в 2016-2018 годах. Некоторые показатели выросли в три раза. Сами статистики заявляют, что данные актуализировались из-за информации, предоставленной компаниями и малым бизнесом после перехода на новые классификаторы. По словам экспертов, такие пересмотры лишают всякого смысла прогнозы и оценки отдельных отраслей или динамики за небольшие периоды.

Росстат сообщил, что промпроизводство в мае 2018 года выросло на 3,7%, пишет «Коммерсант». Вместе с тем, данные роста промышленности в 2017 году были пересмотрены с 1% до 2,1%, в первом квартале 2018 года – с 1,9% до 2,8%, а в апреле – с 1,3% до 3,9%. В статведомстве пояснили, что исправления были внесены по трем причинам.

Во-первых, предыдущие данные о производстве продукции и объеме выполненных работ и услуг за 2017-2018 были оценочные, теперь пришла более точная информация. «Многолетняя практика показывает, что респонденты больше «пессимисты», чем «оптимисты», и чаще оперативно ими предоставляются заниженные данные о производстве»,– уточнили в Росстате.

Во-вторых, в распоряжение статистиков поступила информация о производстве в малом бизнесе, что происходит раз в пять лет.

В-третьих, с 2017 года произошел переход на новые классификаторы ОКВЭД2 и ОКПД2. После этого началась такая неразбериха, что Росстат был переподчинен Министерству экономического развития. «В течение 2017 года и до настоящего момента имеют место случаи переопределения производителями выпускаемой продукции в соответствии с новыми версиями классификаторов, что приводит к необходимости внесения изменений в динамические ряды данных 2016-2018 годов», – отметили в ведомстве.

В свою очередь эксперты и аналитики не удивлены тем, что Росстат уточняет данные. Экономисты и раньше заметили, что промышленность растет значительно быстрее, чем показывает официальная статистика. Переход на новые классификаторы в разы ухудшил качество исходных данных, чем и обусловлены расхождения в оценках ключевых показателей.

В то же время опросы промышленности не указывают на заметный рост, а скорее на «положительную стагнацию». «… как можно верить Росстату после того, как они устраивают такие задачи своим пользователям. Такие пересмотры превосходят все разумные пределы»,– сетуют эксперты.

Вероятно, исправление статистических данных по промпроизводству приведет к пересмотру прогноза роста ВВП. Однако, по словам экономистов, ни к качеству, ни к продолжительности роста экономики эта история отношения не имеет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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