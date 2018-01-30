Экономист: власти оправдывают спад промпроизводства в России погодой

В новый год российская промышленность вошла с отрицательной динамикой. Промпроизводство хоть и показало рост в 1% по итогам года, однако, в последние месяцы этот вид экономической деятельности шел на спад. При этом чиновники и политики в один голос твердят, что виновата погода, еще чуть-чуть и Россия войдет в новую фазу экономического роста. Но на деле картина складывается прямо противоположная.

В ноябре 2017 года, по данным Росстата, промышленность обвалилась на 3,6%, в декабре – еще на 1,5%. Одной из важнейших причин спада была названа погода, пишет в своем блоге на «Эхо Москвы» экономист Игорь Николаев. Ноябрь 2016 года был холодным, база для сравнения оказалась высокой, декабрь прошлого года оказался наоборот очень теплым, потому промышленность снова ушла в минус.

«Похоже, что правительственные экономисты и впрямь решили, что погода – это очень удобная причина для обоснования неудач в экономике. Так что, ждем итогов января, вновь оценивая погоду? – задается вопросом эксперт. – Только незадача: ничем «выдающимся» ни нынешний январь, ни январь 2017 года не были, привязать погоду в качестве причины очередного возможного провала будет трудно».

Действительно, погода имеет некоторое влияние на промышленность. Например, в холода растет производство электроэнергии и обеспечения газом, в то же время снижаются объемы строительства и производство строительных материалов. «Погода, конечно, удобная причина, но, право, когда из месяца в месяц говорят о ней, как чуть ли не о главной причине нынешнего падения промышленности, – это уже несерьезно», – отмечает Николаев.

Рост промпроизводства в 1% по итогам 2017 года экономист называет символическим. Результат оказался в два раза ниже официального прогноза Минэкономразвития. Тем временем, официальные лица на саммите в Давосе вновь заявляют, что российская экономика набирает обороты и в скором времени войдет в рост до 3-3,5%. «На деле картина оказалась прямо противоположной: не «вошла» и не «набрала» ничего наша экономика. Все, коррекционный рост, точнее, отскок закончился», – заключил Николаев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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