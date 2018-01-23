Кризиса «нет»: в декабре-2017 промпроизводство снова упало

По итогам декабря 2017 года промышленное производство продолжило падение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росстат вновь зафиксировал снижение этого важного показателя – теперь на 1,5% после ноябрьского обвала на 3,6%.

Как следует из материалов Росстата, в четвертом квартале 2017 года промышленность РФ снизилась на 1,7%, хотя до этого росла в годовом выражении на протяжении семи кварталов подряд – начиная с первого квартала 2016 года. Таким образом спад зафиксирован впервые с четвертого квартала 2015 года.

Тем не менее, это позволило по итогам года выйти отечественному промпроизводству в плюс на 1%, хотя в правительстве РФ ожидали рост показателя на 2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.01.18

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