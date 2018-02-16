С начала года промпроизводство в России обрушилось на 20%

Показатели российской промышленности в январе сильно просели по сравнению с декабрем – на 20,4%. Однако в годовом выражении промпроизводство показало рост на 2,9%, если исключить сезонный и календарный факторы, то показатель вырос на 2,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Практически все отрасли показали падение уровня производства по сравнению с декабрем. Так за январь объем добычи полезных ископаемых снизился на 2,2% (к аналогичному периоду 2017 года – вырос на 1,1%). Объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности упал на 30,6% (к январю прошлого года – вырос на 4,7%).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром отмечается положительная тенденция, по сравнению с декабрем показатель вырос на 3,4%, а в годовом выражении упал на 2,2%. Отрицательная динамика по обоим периодам наблюдается в сфере водоснабжения и утилизации отходов – падение на 4,6% в годовом выражении и на 14,1% к декабрю.

Как ранее писал «Новый День», в новый год российская промышленность вошла с отрицательной динамикой. Промпроизводство хоть и показало рост в 1% по итогам года, однако, в последние месяцы этот вид экономической деятельности шел на спад. В ноябре 2017 года, по данным Росстата, промышленность обвалилась на 3,6%, в декабре – еще на 1,5%. В 2016 году рост промпроизводства в России составил 1,3%.

Президент России Владимир Путин остался недоволен показателями промышленного производства 2017 года. «Отмечу, что по итогам прошлого года промышленный рост в России составил 1%. Безусловно, это удовлетворить нас не может», – сказал глава государства в начале февраля. Впрочем, Путин отметил отрасли, которые, по его мнению, показывают хорошую динамику, среди них транспортное машиностроение, автопром, фармацевтика, текстильная, пищевая и химическая промышленность.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.02.18

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