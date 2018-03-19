Промпроизводство в России лихорадит: в феврале опять минус

Российскую экономику продолжает лихорадить. В феврале промышленное производство в сравнении с январскими показателями упало на 2%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве также уточнили, что в годовом выражении наблюдается рост объемов производства, но его темпы замедлились. «Индекс промышленного производства в январе-феврале 2018 г. по сравнению с январем-февралем 2017 г. составил 102,2%, в феврале 2018 г. по сравнению с февралем 2017 г. – 101,5%», – говорится в сообщении.

Напомним, в январе-2018 производство выросло на 2,9%, после снижения на 1,5% в декабре-2017 и 3,6% – в ноябре-2017.

Замедление промышленности особенно заметно на фоне лишнего рабочего дня в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года и холодной погоды в минувшем месяце.

Как сообщалось, рост в январе на 2,9% стал максимальным с июня 2017 года, после чего во втором полугодии по ряду причин динамика в промышленности стала замедляться, а в четвертом квартале вообще ушла в минус, отмечает «Интерфакс».

Ситуация дала повод для выводов экономистов о вхождении промышленности в техническую рецессию – в третьем и четвертом кварталах наблюдалось снижение промпроизводства с исключением сезонности, но после резкого роста в январе эти разговоры поутихли.

Тем не менее, в феврале 2018 года с исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, объемы выпуска продукции опять снизилась на 1,3%.

В частности, объем добычи полезных ископаемых в феврале упал вырос лишь на 0,3% по сравнению 1,1% в январе (за два месяца рост на 0,7%), в обрабатывающих производствах годовой рост замедлился до 1,9% с 4,7% в январе (за январь-февраль рост на 3,3%).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, сильно подверженной сезонности, зафиксирован в феврале рост на 1,8% после снижения на 2,2% в январе (за январь-февраль снижение на 0,3%).

В сфере водоснабжения и утилизации отходов в феврале 2018 года был отмечен рост на 1,4% после снижения на 4,6% в январе (за два месяца снижение на 1,6%).

Добыча нефти в феврале 2018 года снизилась на 1,3% в годовом выражении (за два месяца уменьшилась на 1,6%), добыча природного газа выросла на 0,9% (за два месяца снизилась на 0,8%).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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