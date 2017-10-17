Эксперты: российскую промышленность накрыла депрессия

Росстат опубликовал показатели российской промышленности за третий квартал текущего года. Положительная динамика предыдущих шести месяцев сменилась стагнацией. По словам экспертов, производственный сектор экономики РФ может пребывать в таком состоянии два-три года. Вывести из «мертвой» зоны промышленность мешают высокий износ оборудования, несбалансированный бюджет и сокращающий госзаказ.

Согласно данным Росстата, в третьем квартале темпы роста производства по сравнению с первой половиной года замедлились более чем вдвое – с 3,8% до 1,4%. Позитивную динамику показали сырьевые производства, так в целом по году было добыто на 7,3% больше угля, на 13,3% больше газа и на 0,5% больше нефти.

В то же время перерабатывающая промышленность практически не показала роста, она прибавила 0,4% против 3,8% во втором квартале. Выпуск новой продукции практически остановился и фиксируется на околонулевых уровнях на грани допустимой погрешности измерений.

Эксперты ВШЭ считают, что рост в первом полугодии был обусловлен благоприятными факторами, такими как холодная погода, из-за чего выросла выработка электричества, а также увеличился экспорт газа в Европу, пишет портал Finanz.ru. Промышленники переоценили спрос, в результате на складах скопилась продукция, а избавиться от излишков проще всего путем сокращения производства.

В то же время опросы руководства промышленных предприятий показывают, что деловой климат остается в зоне отрицательных значений. Лишь 10% топ-менеджеров фабрик и заводов называют положение своих компаний благоприятным, 11% нанимают новых сотрудников, тогда как 36% оценивают ситуацию негативно.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Геогрий Остапкович опасается, что подобная «позитивная стагнация», когда рост есть, но очень незначительный, может затянуться на два-три года. Мешают выходу из «мертвой» зоны низкие инвестиции и высокий износ оборудования, который достиг 50%, а также несбалансированный бюджет и сокращающий госзаказ.

Впрочем, есть отрасли с положительной динамикой, например, деревообработка, бумажная промышленность, производство продуктов, отмечает эксперт. Однако, как правило, позитивные изменения относятся к сферам, не имеющим высокотехнологичного статуса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.10.17

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